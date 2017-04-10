Прием антибиотиков в детстве приводит к болезням во взрослом возрасте

В ходе эксперимента одну группу беременных мышей обрабатывали антибиотиками широкого спектра действия, а затем родившихся мышат еще 3 недели лечили этими же препаратами. В контрольной группе самки и их детеныши оставались без лекарств.У мышат, которых лечили антибиотиками, как и ожидалось, было снижено количество кишечных бактерий. Когда детенышам исполнилось 8 недель, исследователи изучили один из типов иммунных клеток (CD4 Т) у двух групп, чтобы изучить их возможность противостоять воспалительным болезням кишечника. Выяснилось, что у мышей, принимавших антибиотики, заболевание носило более серьезный характер, чем у мышей, которые не принимали лекарства.Исследование установило, что кишечные бактерии участвуют в формировании иммунитета, но детали этого процесса пока плохо понятны. Клетки CD4 Т играют важную роль и их дисфункция приводит к чрезмерно активному иммунному ответу. А это влечет развитие таких заболеваний как болезнь Крона, волчанка, рассеянный склероз и другим аутоиммунным заболеваниям.Давать ребенку антибиотики иногда просто необходимо, но зачастую в этом нет никакой необходимости. В США отмечается злоупотребление антибиотиками — по данным статистики, в одном из трех случаев такое лечение не требуется.