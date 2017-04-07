  • 7 Апрель 2017
USD 08.04.2017 56.9201 +0.4832
USD ММВБ 18:17 56.94800  
EUR 08.04.2017 60.5687 +0.4860
EUR ММВБ 18:17 60.5310  
Нефть($) 07.04.2017 55.77 +3.03
Нефть(p) 07.04.2017 3174.43 +197.95
В Стокгольме из-за теракта закрыли все станции метрополитена Суд арестовал двух подозреваемых в причастности к теракту в метро Дворцовый и Троицкий мосты будут поднимать раньше ради туристов Уехавшему из России Павленскому запретили выезд из страны
7 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Побочные эффекты лекарств можно будет определить еще до их разработки
Дорогостоящие крупномасштабные испытания лекарств могут уйти в прошлое.
Европейские ученые разработали способ определить, может ли лекарство вызывать побочные эффекты до того, как оно появится. Об этом пишет издание Medical Express.

В целом 95% всех потенциальных лекарств терпят неудачу во время разработки, а половина из них не срабатывает во время крупномасштабных испытаний, когда регулирующие органы решают, одобрять препараты для использования или нет.

Однако ученые обнаружили, что некоторые молекулы в организме, которые могут указывать на потенциальные побочные эффекты, появляются задолго до того, как происходит какое-либо серьезное повреждение органов. Это означает, что при обнаружении проблемы можно было бы отказаться от разработки лекарств ранее.

С 2009 года группа ученых изучила 100 из этих молекул, известных в промышленности как биомаркеры, и обнаружила пару перспективных кандидатов на повреждение почек, печени и кровеносных сосудов. «Эти биомаркеры рассказывают нам о вероятности того, что, например, конкретный пациент может прогрессировать до тяжелой травмы и поднять предупреждающие флажки», - сказал доктор Майкл Мерц, эксперт по безопасности лекарственных средств, базирующийся в Германии в фармацевтической фирме Novartis. Например, при приеме многих препаратов у некоторых пациентов могут сначала проявляться признаки поражения печени, но затем они в основном адаптируются.

С новыми биомаркерами ученые надеются, что они могут определить тех пациентов, которые вместо этого идут в направлении неприемлемой травмы органа. «Теперь у нас есть пара маркеров, которые, по-видимому, могут предсказать, какие пациенты могут перейти к печеночной недостаточности», - сказал доктор Мерц.
На выходных в Петербург вернется зима со снегом и холодами Активисты просят прокуратуру проверить «сгон» детей на Крестный ход у Исаакия Вадима Тюльпанова похоронили на Новодевичьем кладбище Госпитализированные ученики школы на Турбинной вернулись домой
Крестный ход 9 апреля изменит движение автобусов и троллейбусов Православные активисты подали на избирком в суд из-за поддержки референдума по Исаакию Пострадавшая в результате теракта в метро остается в критическом состоянии Симфонический оркестр сыграет в память о погибших в метро
Автор "Игры престолов" посетит Петербург На детской площадке в Приморском районе обнаружили бесхозную сумку Петербург прощается с Вадимом Тюльпановым Из-за аварии на внешнем кольце КАД у Дачного образовалась пробка (ФОТО)

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm