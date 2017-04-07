Побочные эффекты лекарств можно будет определить еще до их разработки

Однако ученые обнаружили, что некоторые молекулы в организме, которые могут указывать на потенциальные побочные эффекты, появляются задолго до того, как происходит какое-либо серьезное повреждение органов. Это означает, что при обнаружении проблемы можно было бы отказаться от разработки лекарств ранее.С 2009 года группа ученых изучила 100 из этих молекул, известных в промышленности как биомаркеры, и обнаружила пару перспективных кандидатов на повреждение почек, печени и кровеносных сосудов. «Эти биомаркеры рассказывают нам о вероятности того, что, например, конкретный пациент может прогрессировать до тяжелой травмы и поднять предупреждающие флажки», - сказал доктор Майкл Мерц, эксперт по безопасности лекарственных средств, базирующийся в Германии в фармацевтической фирме Novartis. Например, при приеме многих препаратов у некоторых пациентов могут сначала проявляться признаки поражения печени, но затем они в основном адаптируются.С новыми биомаркерами ученые надеются, что они могут определить тех пациентов, которые вместо этого идут в направлении неприемлемой травмы органа. «Теперь у нас есть пара маркеров, которые, по-видимому, могут предсказать, какие пациенты могут перейти к печеночной недостаточности», - сказал доктор Мерц.