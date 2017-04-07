В России разработана Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями

В Минздраве ситуацию объясняют «низкой активностью первичного звена» по раннему выявлению и профилактике рака, несвоевременным обращение за помощью самих пациентов, «недоработками в схемах маршрутизации», недостаточным использованием эффективных методов лечения, а также дефицитом кадров. Сами онкологи добавляют к этому также нехватку онкологических коек и значительный износ оборудования в регионах. В частности, по официальным статданным, более 10 лет в стране эксплуатируется 52,6% электронных микроскопов, 48,2% гамма-терапевтических аппаратов для дистанционно-конвенциональной лучевой терапии, 39,7% рентген-терапевтических аппаратов, 30,5% аппаратов для брахитерапии и т.д.Рассчитанная на последующие 11 лет, Национальная стратегия должна исправить существующую ситуацию и, в итоге, снизить преждевременную смертность россиян от рака. В документе сформулированы 10 основных задач по реформированию отрасли. Прежде всего, предстоит навести порядок в нормативно-правовой базе. По мнению экспертов, в России должен появиться специальный закон «О борьбе с онкологическими заболеваниями». И, в числе прочего, этот закон должен будет регламентировать ведение регистров пациентов с онкологическими заболеваниями (взрослых и детей) для обеспечения их качественными лекарствами.Еще одна задача связана с расширением набора скрининговых программ. При этом охват скринигами должен быть не меньше 80% соответствующих целевых групп. Кроме того, следует изменить порядки оказания онкологической помощи, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Большая роль в Стратегии отводится телекоммуникационным технологиям — от создания системы дистанционных консультаций до внедрения автоматизированного выбора оптимального алгоритма лечения каждого пациента.Все больные должны быть обеспечены диспансерным наблюдением на двух уровнях — в первичном онкологическом кабинете и межрайонном онкодиспансере. Сама же система оказания онкологической помощи должна стать трехуровневой: речь идет о методической, организационной и кадровой поддержке межрайонных онкоцентров со стороны РОНЦ и главных внештатных онкологов Минздрава РФ и федеральных округов.Что касается самого лечения, то повышение его эффективности возможно только при внедрении высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения на основе клинических рекомендаций, считают авторы документа. Кроме того, должны начать развиваться инновационные методы (персонифицированная фармакотерапия, регенеративная медицина и др.). Понимая неспособность государства самостоятельно потянуть полноценную онкологическую программу, авторы документа предлагают также серьезно развивать государственно-частного партнерство и дополнительное медстрахование, в том числе добровольное страхование риска рака.Как рассказали в профильной комиссии, в первую очередь, в рамках Стратегии будут реализованы программы по снижению предотвратимой смертности. С учетом демографических групп и задач, поставленный в рамках стратегии социально-экономического развития РФ, планируется значительно усилить работу по шести нозологиям, для которых существуют эффективные методы скрининга. Речь идет о раке молочной железы, шейки матки, предстательной железы, ободочной и прямой кишки, кожи, рта и глотки. А также о лимфомах (особенно лимфоме Ходжкина) и раке легкого, для которых в последнее время появились эффективные технологии лечения и таргетной терапии.Конкретный план реализации Стратегии появится после согласования ее целевых индикаторов и показателей. Как ожидается, в окончательном варианте документ будет представлен в июне нынешнего года на съезде онкологов в Уфе.