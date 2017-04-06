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6 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Составлен перечень самых востребованных молекул в клинических исследованиях дженериков
В список наиболее популярных молекул также вошел мельдоний.
Ассоциация организаций по клиническим исследованиям провела анализ наиболее популярных молекул, использовавшихся в клинических исследованиях дженериков в 2016 году, передает "Фармацевтический вестник".

Согласно исследованию АОКИ, лидерство принадлежит метморфину – всего было одобрено 13 исследований препаратов на его основе (4 иностранных и 9 отечественных). На втором месте – гидрохлортиазид (отдельно и в комбинации) с 12 исследованиями (в основном их проводили иностранные спонсоры), третье и четвертое места поделили телмисартан (отдельно и в комбинации) и этинилэстрадиол в разных комбинациях – по 10 исследований.
Вместе с тем аналитики отмечают: «Забавное открытие, сделанное в ходе анализа, касается еще одного вещества, не встречавшегося нам в клинических исследованиях прошлых лет. Неожиданно в перечень востребованных молекул сразу с пятью исследованиями (одно – турецкого спонсора и четыре – отечественных) попал мельдоний.

Воистину удивительно, насколько международный допинговый скандал в данном случае сработал на фармацевтический маркетинг. Веществом, изобретенным в середине 1970-х годов, вдруг заинтересовалась современная фармпромышленность. С другой стороны, как не проявлять интерес, если, например, осенью прошлого года Минздрав Татарстана объявил конкурс на закупку мельдония почти на 1 млн рублей. Если препарат пользуется таким спросом, почему бы его не производить?» - задается вопросом АОКИ.
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