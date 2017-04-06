В России от курения ежегодно умирает около 300 тысяч человек

Согласно данным на 2015 год, в России курили 12,3% женщин (8,3 млн), 38,2% мужчин (24,9 млн). По степени распространенности курения среди подростков в возрасте 15-19 лет Россия на 9-ом месте: 11,8% девушек и 22,4% юношей. Исследователи отмечают, что в России растет распространенность курения среди женщин, но с 2014 года страна проводит комплексную политику по борьбе с курением и имеет потенциал для достижения прогресса в этом деле.Ученые отмечают, что курение является вторым ведущим фактором риска преждевременной смерти и инвалидности во всем мире. Начиная с 1990 года, по этой причине в мире умирало ежегодно более 5 млн человек. По данным ученых, в 2015 году в мире было зафиксировано 933,1 млн ежедневных курильщиков, 82,3% из которых мужчины. На долю Китая, Индии и Индонезии приходится 51,4% от общего числа курящих мужчин. В США, Китае и Индии, являющихся лидерами по числу курильщиков, лишь 27,3% курящих женщин в мире. В целом, по данным исследования 195 стран и территорий, с 1990 по 2015 годы доля курильщиков в мире среди мужчин снизилась на 28%, среди женщин – на 38%. По данным ученых, сейчас в мире курит каждый четвертый мужчина и каждая двадцатая женщина.Несмотря на более полувековые усилия по борьбе с курением, оно остается ведущим глобальным фактором риска. «Вклад» курения в общее бремя болезней растет, особенно в странах с низким уровнем дохода. Негативные последствия курения выходят далеко за пределы индивидуального и демографического здоровья и выливаются в миллиарды долларов из-за потерянной производительности и медицинских расходов ежегодно. Успех возможен, но требует более эффективной и жесткой политики и законов, утверждают ученые.Минздрав России подготовил концепцию государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу. Ведомство предлагает снизить «распространенность потребления табака среди населения РФ до 1%».