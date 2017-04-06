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6 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Витамин С может помочь в борьбе с раком
В США медики успешно провели серию клинических испытаний по лечению рака мозга и легких с помощью сверхвысоких доз витамина С.
Добровольцам, страдающим онкологией, перед химиотерапией вводили витамины, превышающие дневную норму в примерно тысячу раз. В испытаниях участвовало 11 человек. Об этом говорится в научном журнале Cancer Cell.

"Большинство раковых больных, с которыми мы сейчас работаем, с удовольствием приняли участие в экспериментах, которые могут спасти жизнь другим пациентам. На данный момент результаты выглядят многообещающими, однако пока мы не знаем, повышает ли витамин С эффективность химиотерапии сам по себе - это покажет вторая фаза клинических испытаний", - заявил руководитель научной группы из университета Айовы Брайан Аллен, передает en.igihe.com.
Отметим, что в 2015 году группа американских учёных установила, что витамин С может быть использован для борьбы с одним из самых распространённых видов рака - раком кишечника. Так, проведённые эксперименты на мышах показали, что аскорбиновая кислота способна уничтожать раковые клетки с мутациями, делающими их практически неуязвимыми, и в целом замедляет рост онкологических опухолей. В ходе опытов у грызунов, получавших сверхвысокие дозы витамина С (эквивалентные примерно 300 апельсинам), наблюдалось заметное уменьшение размеров опухолей (у некоторых животных часть из образований и вовсе исчезла).

Защитный эффект витамина С объясняется тем, что благодаря аскорбиновой кислоте в жидкости вокруг опухоли формируется большая концентрация перекиси водорода, способной убивать раковые клетки. При этом здоровые клетки не страдают. Перекись водорода, равно как и прочие агрессивные молекулы, вырабатываемые витамином С, подавляют деятельность фермента GLUT1, который транспортирует глюкозу и прочие сахара внутрь клетки. Это приводит к тому, что злокачественные клетки начинают умирать от голода.

Эти выводы были проверены в ходе клинических испытаний на добровольцах, страдавших от тяжелых форм рака легких и мозга. Перед началом курса химиотерапии им порциями вводили в организм гигантские дозы витамина С. После этого начинался обычный курс химиотерапии, при котором пациенты продолжали принимать аскорбиновую кислоту. Эксперимент продолжался около семи месяцев.

Исследователи отметили, что пациенты не страдали от серьезных побочных эффектов. Витамин С во всех случаях или остановил рост опухоли, или же заметно замедлил ее прогресс, продлив жизнь пациентам на 4-6 месяцев даже в случае развития самых злокачественных форм рака мозга. После постановки диагноза эти люди прожили на 37-40 процентов дольше, чем другие раковые больные.

Если вторая фаза клинических испытаний завершится успешно, то витамин С не только позволит продлить жизнь пациентов, но и заметно сократит расходы на лечение, так как весь девятимесячный курс приема аскорбиновой кислоты гораздо дешевле, чем одна доза химио- или иммунотерапии.
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