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5 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Медиков могут заставить раскрывать врачебную тайну страховым компаниям
Сейчас врачи зачастую отказывают страховщикам в предоставлении данных пациентов.
Министерство финансов РФ подготовило поправки к закону «Об организации страхового дела в РФ», обязывающие медиков передавать страховщикам данные, составляющие врачебную тайну, пишет «ДокторПитер».

В пояснительной записке говорится, что медики уже вправе передавать страховщику данные о застрахованных с их письменного согласия, но в 50% случаев компании получают отказы. Этот приводит существенному увеличению сроков выплат или отказам в них. Самостоятельные же расследования компаний до выплат ведут к увеличению расходов и удорожанию услуг.
Врачебная тайна интересует компании, занимающиеся медицинским страхованием, а также страхованием жизни и от несчастных случаев. Доступ к врачебной тайне помог бы страховщикам минимизировать случаи мошенничества. «Подделывают как документы о диагнозе, так и факты страхования граждан уже после того, как им поставлен такой диагноз (что также является мошенничеством)»,— говорят во Всероссийском союзе страховщиков.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отмечает, инициатива допускает возможность злоупотреблений. «Вопрос еще, как страховщики будут использовать эту информацию и как сможет защититься пациент», - отметила она.

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