Медиков могут заставить раскрывать врачебную тайну страховым компаниям

Врачебная тайна интересует компании, занимающиеся медицинским страхованием, а также страхованием жизни и от несчастных случаев. Доступ к врачебной тайне помог бы страховщикам минимизировать случаи мошенничества. «Подделывают как документы о диагнозе, так и факты страхования граждан уже после того, как им поставлен такой диагноз (что также является мошенничеством)»,— говорят во Всероссийском союзе страховщиков.



Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отмечает, инициатива допускает возможность злоупотреблений. «Вопрос еще, как страховщики будут использовать эту информацию и как сможет защититься пациент», - отметила она.



