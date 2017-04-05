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5 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Разработана тест-система для ранней диагностики рака легкого
Новый тест позволяет «увидеть» тревожные симптомы на начальном этапе заболевания.
Химики Томского государственного университета разработали тест-систему для ранней диагностики рака легкого. Ученые работали совместно со своими коллегами из НИИ онкологии ТНЦ СО РАН в рамках федеральной целевой программы.

Рак легкого зачастую выявляется уже в запущенной форме и приводит к смерти пациентов. Сложность своевременной диагностики этого онкологического заболевания обусловлена внутренней локализацией опухолей и отсутствием болезненных проявлений на ранних стадиях. Новая тест-система позволяет «увидеть» тревожные симптомы на начальном этапе, отмечается на сайте ТГУ.
«Данный способ диагностики является малоинвазивным и заключается в исследовании плазмы крови пациента», – рассказывает один из разработчиков, научный сотрудник лаборатории физико-химических методов анализа ТГУ Наталья Дементьева. «При развитии злокачественного опухолевого процесса в крови появляются фрагменты ДНК, содержащие специфические аддукты (химические соединения ). Нашей задачей было выявить эти аддукты и создать достаточно простой инструмент для их определения», – сказала она.

Ученые исследовали 200 добровольцев, половина из которых – здоровые, а у остальных уже диагностирован рак легкого. Химики искали соединения, которые, по их предположению, образуются в организме онкобольных. В итоге было обнаружено 15 маркеров, являющихся значимыми для диагностики рака легкого. На основе результатов эксперимента была разработана тест-система, которая позволяет количественно определить концентрацию аутоантител в сыворотке пациента и с вероятностью более 80% выявить наличие начальных этапов этого заболевания.

При этом ученые отмечают, что новый способ диагностики является вспомогательным инструментом, который призван сигнализировать о наличии проблемы и необходимости дополнительного обследования пациента.
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