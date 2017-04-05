Разработана тест-система для ранней диагностики рака легкого

«Данный способ диагностики является малоинвазивным и заключается в исследовании плазмы крови пациента», – рассказывает один из разработчиков, научный сотрудник лаборатории физико-химических методов анализа ТГУ Наталья Дементьева. «При развитии злокачественного опухолевого процесса в крови появляются фрагменты ДНК, содержащие специфические аддукты (химические соединения ). Нашей задачей было выявить эти аддукты и создать достаточно простой инструмент для их определения», – сказала она.Ученые исследовали 200 добровольцев, половина из которых – здоровые, а у остальных уже диагностирован рак легкого. Химики искали соединения, которые, по их предположению, образуются в организме онкобольных. В итоге было обнаружено 15 маркеров, являющихся значимыми для диагностики рака легкого. На основе результатов эксперимента была разработана тест-система, которая позволяет количественно определить концентрацию аутоантител в сыворотке пациента и с вероятностью более 80% выявить наличие начальных этапов этого заболевания.При этом ученые отмечают, что новый способ диагностики является вспомогательным инструментом, который призван сигнализировать о наличии проблемы и необходимости дополнительного обследования пациента.