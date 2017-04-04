Разработана технология зачатия от трех родителей

Прежде всего, специалисты создали метод определения яйцеклетки с митохондриальной патологией, затем с помощью особой формы электрофореза они переместили ее ядерный материал в донорскую клетку. Разделить органеллы удалось благодаря разнице в скорости их движения по субстрату под действием электромагнитного поля, в частности клеточное ядро двигалось намного быстрее, чем митохондрии. В результате ДНК ядра было помещено в донорскую яйцеклетку, содержащую здоровый клеточный материал. Затем материнская яйцеклетка была оплодотворена спермой отца и имплантирована в утробу матери. Беременность, отметили исследователи, протекала без каких-либо осложнений, и примерно год назад родился здоровый мальчик Абрахим Хасан, не страдающий ни синдромом Ли, ни связанными с ним нарушениями развития. По мнению ученых, этот пример доказывает, что методика «зачатия от трех родителей» совершенно безопасна для применения в клинической практике.Впрочем, по мнению ряда ученых, феномен получения генетического материала от одного мужчины и двух женщин (ядерная ДНК от матери и митохондриальная — от женщины-донора) порождает ряд серьезных этических и правовых проблем. Тем не менее регулирующие органы некоторых стран, в частности Великобритании, уже одобрили несколько пилотных проектов по введению этой процедуры в медицинскую практику. В других государствах, в том числе и в США, такая процедура в правовом поле продолжает оставаться недопустимой.По словам исследователей, методика ЭКО с использованием митохондриальной заместительной терапии позволила добиться рождения здорового ребенка после потери двух детей из-за синдрома Ли. Как известно, тяжесть заболевания связана с процентом пораженных митохондрий (мутационная нагрузка). Мать, мутационная нагрузка которой составляла всего 24,5%, что в половину ниже нагрузки, при которой проявляется симптоматика (60%), не проявляла никаких признаков заболевания. Благодаря новому методу, нагрузка сына составила от 2,36% до 9,23%, в зависимости от тестируемых тканей, хотя пока непонятно, сохранится ли низкий уровень нагрузки в течение всей его жизни.