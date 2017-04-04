Лекарства от рака могут спровоцировать быстрый рост опухоли

Были проведены крупные клинические исследования, чтобы понять, как препараты иммунотерапии, которые предназначены, чтобы бороться с опухолями, могли вместо этого стимулировать их, передает dni24.comЗа последние пять лет иммунотерапия далеко продвинулась в лечении сложных раковых заболеваний. Хотя это продвижение сопровождается серьезными побочными эффектами, нежелательные эффекты ингибиторов PD-1 относительно щадящие по сравнению с другими. Поэтому врачи назначали ингибиторы PD-1 онкобольным людям, которые уже пробовали все другие методы лечения. Это привело к редким генетическим изменениям и увеличению раковых опухолей.Врачи пытаются понять, как иммунотерапия может иметь неприятные последствия для больных раком. Они предполагают, что лекарства могут «активировать» белки, называемые «факторами роста», которые стимулируют рост раковых опухолей.Пока нет достаточных доказательств, чтобы сказать, что быстрый рост опухоли может быть связан с иммунотерапией. Но учёные продолжают искать решение этой проблемы.