  • 4 Апрель 2017
USD 05.04.2017 56.5553 +0.4157
USD ММВБ 14:17 56.44670  
EUR 05.04.2017 60.2427 +0.3474
EUR ММВБ 14:17 60.0870  
Нефть($) 04.04.2017 53.11 0.78
Нефть(p) 04.04.2017 3003.65 +65.86
Установлена личность петербургского террориста Число жертв взрыва в метро Петербурга официально выросло до 14 человек Путин отправил главу Удмуртии в отставку Организатор взрыва в метро Петербурга: версии к утру 4 апреля
4 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Лекарства от рака могут спровоцировать быстрый рост опухоли
Препараты, которые стимулируют иммунную систему, могут уничтожить раковые клетки. В то же время иммунотерапия способна ускорять распространение рака.
Недавние исследования предполагают, что лечение онкологических заболеваний ингибиторами PD-1 могут иметь неприятные последствия для некоторых пациентов - ускоряя распространение рака. Теперь ученые хотят выяснить почему.

Были проведены крупные клинические исследования, чтобы понять, как препараты иммунотерапии, которые предназначены, чтобы бороться с опухолями, могли вместо этого стимулировать их, передает dni24.com

За последние пять лет иммунотерапия далеко продвинулась в лечении сложных раковых заболеваний. Хотя это продвижение сопровождается серьезными побочными эффектами, нежелательные эффекты ингибиторов PD-1 относительно щадящие по сравнению с другими. Поэтому врачи назначали ингибиторы PD-1 онкобольным людям, которые уже пробовали все другие методы лечения. Это привело к редким генетическим изменениям и увеличению раковых опухолей.

Врачи пытаются понять, как иммунотерапия может иметь неприятные последствия для больных раком. Они предполагают, что лекарства могут «активировать» белки, называемые «факторами роста», которые стимулируют рост раковых опухолей.

Пока нет достаточных доказательств, чтобы сказать, что быстрый рост опухоли может быть связан с иммунотерапией. Но учёные продолжают искать решение этой проблемы.
Все станции петербургской подземки работают в штатном режиме Шпалерная улица перекрыта из-за подозрительного предмета В Петербурге возобновлен автобусный маршрут 2М из-за закрытия "синей" ветки метро Угроза взрыва юридического факультета СПбГУ оказалась ложной
МЧС назвало имена всех пострадавших от взрыва в петербургском метро Станция метро "Достоевская" работает в штатном режиме Угроза взрыва в «Ленте» на Бабушкина оказалась ложной На станции метро "Выборгская" спасают потерявшего сознание мужчину
Все станции метро Петербурга 4 апреля работают в штатном режиме В Петербурге 4 апреля днем ожидается сильный ветер и туман Путин возложил цветы у станции метро «Технологический институт» Албин назвал дату открытия Яхтенного моста к "Зенит-арене"

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm