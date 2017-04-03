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3 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Создано лекарство от устойчивой формы туберкулеза
Препарат, разработанный российскими учеными, уже прошел клинические испытания и появится в продаже в 2018 году.
Сегодня у многих больных туберкулезом наблюдается устойчивость к лекарствам, поскольку вредоносные микроорганизмы быстро приспосабливаются, и их нельзя побороть стандартными популярными препаратами. Ученым удалось разработать лекарство именно от туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ), пишут «Известия».
Компания «Инфектекс» закончила клинические испытания и начала регистрировать препарат в госреестре лекарственных средств. Планируется, что он появится в продаже в 2018 году. По словам генерального директора компании Яна Деловери, препарат с рабочим названием SQ109 воздействует сразу на три разных компонента бактерии.

SQ109 уже протестировали на 140 больных легочным туберкулезом с МЛУ в семи клинических центрах России. Добровольцев разделили на две группы. Одну лечили только стандартным методом, а другой еще давали новое лекарство. В первом случае эффективность лечения составила 61%, во втором — 80%.

Как отметил замдиректора по научно-клинической работе Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Сергей Борисов, лекарство продемонстрировало свою безопасность и хорошую переносимость. Медицинский директор проектов «УК Биопроцесс Кэпитал Партнерс» Даниил Неменов подчеркнул, что принципиально новых лекарств от туберкулеза не создавали последние 40 лет.

Сейчас больных с МЛУ лечат «IV режимом химиотерапии»: им дают сразу пять препаратов в надежде, что хотя бы один из них подействует. По информации Минздрава, в 2011 году из 16 тысяч больных с устойчивым к лечению туберкулезом терапия помогла только 37%. 12% умерли от болезни.

Представление о том, что туберкулезом болеют только социально неблагополучные люди — неправильное, и заразиться может совершенно благополучный человек, если он встретился в неблагоприятный момент своей жизни с заразным больным. Об этом рассказала фтизиатр, главный внештатный специалист Минздрава РФ, директор НИИ фтизиопульмонологии первого МГМУ имени Сеченова Ирина Васильева. Среднестатистический больной туберкулезом — это человек 24-35 лет, который мало спит, плохо питается и перерабатывает.

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