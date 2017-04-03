Создано лекарство от устойчивой формы туберкулеза

Компания «Инфектекс» закончила клинические испытания и начала регистрировать препарат в госреестре лекарственных средств. Планируется, что он появится в продаже в 2018 году. По словам генерального директора компании Яна Деловери, препарат с рабочим названием SQ109 воздействует сразу на три разных компонента бактерии.SQ109 уже протестировали на 140 больных легочным туберкулезом с МЛУ в семи клинических центрах России. Добровольцев разделили на две группы. Одну лечили только стандартным методом, а другой еще давали новое лекарство. В первом случае эффективность лечения составила 61%, во втором — 80%.Как отметил замдиректора по научно-клинической работе Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Сергей Борисов, лекарство продемонстрировало свою безопасность и хорошую переносимость. Медицинский директор проектов «УК Биопроцесс Кэпитал Партнерс» Даниил Неменов подчеркнул, что принципиально новых лекарств от туберкулеза не создавали последние 40 лет.Сейчас больных с МЛУ лечат «IV режимом химиотерапии»: им дают сразу пять препаратов в надежде, что хотя бы один из них подействует. По информации Минздрава, в 2011 году из 16 тысяч больных с устойчивым к лечению туберкулезом терапия помогла только 37%. 12% умерли от болезни.Представление о том, что туберкулезом болеют только социально неблагополучные люди — неправильное, и заразиться может совершенно благополучный человек, если он встретился в неблагоприятный момент своей жизни с заразным больным. Об этом рассказала фтизиатр, главный внештатный специалист Минздрава РФ, директор НИИ фтизиопульмонологии первого МГМУ имени Сеченова Ирина Васильева. Среднестатистический больной туберкулезом — это человек 24-35 лет, который мало спит, плохо питается и перерабатывает.