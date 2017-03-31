Ученые заставили человеческие клетки работать по принципу компьютера

Чтобы добиться успеха там, где другие потерпели неудачу, ученые использовали методы, основанные на рекомбинантной ДНК. Говоря точнее, биологи задействовали специальные ферменты, которые позволяли находить нужные звенья в цепочке ДНК и соединять их между собой, удаляя все «лишнее» между ними. Прежде чем запустить генетическую рекомбинацию и приняться "резать" генетический код, они ввели в клетки другой ген.Вот один из примеров использования данной техники: ученые запрограммировали клетки активироваться, когда те не содержали используемую ими рекомбинантную ДНК. В будущем, используя белки, относящиеся ко специфическим заболеваниями, ученые надеются превратить эту технику в эффективный диагностический инструмент – поведение взятых образцов клеток будет соответствующим при наличии у пациента той или иной болезни.Ведущий исследователь профессор синтетической биологии Вонг заявил, что нынешние наборы инструкций – являются лишь подтверждением жизнеспособности самой концепции. Другие потенциальные сценарии применения техники включают манипулирование Т-клетками для уничтожения опухолей с использованием белков, которые помогут обнаруживать от двух до трех онкомаркеров. Кроме того, техника может использоваться для превращения стволовых клеток в любые необходимые клетки. Вонг и его команда пока лишь исследует вышеупомянутые возможности, так что пройдет еще немало времени прежде чем нечто подобное станет реальностью, если станет вообще.