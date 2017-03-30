Опасаясь рака, женщины удаляют здоровую грудь

При этом отмечается, что уровень смертности от рака молочной железы, несмотря на степень его распространенности, снижается с каждый годом. ACS связывает это с различными достижениями в сфере медицины и информационной кампанией, призывающей женщин регулярно обследоваться, чтобы как можно раньше выявить рак, передает РИА АМИ.Ретроспективное исследование проводилось среди 1,2 млн женщин в возрасте от 20 лет, которым диагностировали инвазивный односторонний рак молочной железы на ранней стадии и которые прибегли к удалению здоровой груди в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года в 45 штатах и округе Колумбия. Исследователи отмечают, что хирурги и другие специалисты в области здравоохранения должны рассказывать своим пациентам о пользе, вреде и стоимости контралатеральной профилактической мастэктомии, чтобы помочь им принять обоснованное решение о выборе методов лечения.