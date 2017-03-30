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30 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Опасаясь рака, женщины удаляют здоровую грудь
В США стремительно растет число женщин, которые с диагнозом инвазивный рак молочной железы прибегают к хирургическому удалению второй, здоровой груди.
За последнее десятилетие увеличилось число женщин, прибегающих к профилактической мастэктомии, несмотря на недостаточность доказательств о том, что этот метод помогает женщинам выжить, отмечает ACS. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Американским онкологическим обществом (ACS) совместно с двумя институтами и Женской больницей в Бостоне. Рак молочной железы занимает второе по степени распространенности среди женщин в США место – 29% от числа всех видов рака, говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале JAMA.
При этом отмечается, что уровень смертности от рака молочной железы, несмотря на степень его распространенности, снижается с каждый годом. ACS связывает это с различными достижениями в сфере медицины и информационной кампанией, призывающей женщин регулярно обследоваться, чтобы как можно раньше выявить рак, передает РИА АМИ.

Ретроспективное исследование проводилось среди 1,2 млн женщин в возрасте от 20 лет, которым диагностировали инвазивный односторонний рак молочной железы на ранней стадии и которые прибегли к удалению здоровой груди в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года в 45 штатах и округе Колумбия. Исследователи отмечают, что хирурги и другие специалисты в области здравоохранения должны рассказывать своим пациентам о пользе, вреде и стоимости контралатеральной профилактической мастэктомии, чтобы помочь им принять обоснованное решение о выборе методов лечения.
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