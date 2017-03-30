Марафонский бег вреден для почек

Исследования проводились на фоне все возрастающей популярности марафонов. Так, в США только в 2015 году в марафонах приняли участие более полутора миллионов человек.Группа ученых во главе с профессором медицины доктором Чирагом Парикхом взяла образцы крови и мочи у некоторых участников Hartford Marathon 2015 до и после забега. У 82% исследованных бегунов после финиша обнаружена первая стадия почечной недостаточности. Исследователи объяснили это тем, что во время бега повышается температура тела, обезвоживается организм и уменьшается приток крови к почкам. Исследования также показали изменения в сердечной функции.Исследование ставит вопрос о влиянии повторных физических нагрузок в течение долгого времени, особенно в теплом климате.