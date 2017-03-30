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30 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Марафонский бег вреден для почек
Исследователи объяснили это тем, что во время бега повышается температура тела, обезвоживается организм и уменьшается приток крови к почкам.
Ученые из Йельского университета (США) считают, что стресс бегуна во время марафона может привести к кратковременному повреждению почек. Хотя почки бегунов полностью восстанавливаются в течение двух дней после марафона, исследователи поднимают вопросы, касающиеся более длительного воздействия на организм в результате этой напряженности деятельности, передает РИА АМИ.
Исследования проводились на фоне все возрастающей популярности марафонов. Так, в США только в 2015 году в марафонах приняли участие более полутора миллионов человек.

Группа ученых во главе с профессором медицины доктором Чирагом Парикхом взяла образцы крови и мочи у некоторых участников Hartford Marathon 2015 до и после забега. У 82% исследованных бегунов после финиша обнаружена первая стадия почечной недостаточности. Исследователи объяснили это тем, что во время бега повышается температура тела, обезвоживается организм и уменьшается приток крови к почкам. Исследования также показали изменения в сердечной функции.

Исследование ставит вопрос о влиянии повторных физических нагрузок в течение долгого времени, особенно в теплом климате.
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