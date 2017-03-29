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29 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Рак груди можно вылечить без химиотерапии
Лекарство, которое представляет собой комбинацию лапатиниба и трастузумаба, уничтожает доброкачественную раковую опухоль груди за 11 дней и без химического вмешательства.
Испытания проводили специалисты Института исследования рака, Манчестерского университета и Университетского госпиталя Южного Манчестера. В испытаниях приняли участие 257 женщин с доброкачественной опухолью в груди. Их разделили на две группы. Первую группу испытуемых лечили новым препаратом, который представляет собой комбинацию лапатиниба и трастузумаба. Вторую готовили к операции привычными лекарственными средствами, пишет Futurism.com.
Результаты клинических испытаний показали, что у 11% принимавших новый препарат раковые клетки исчезли, а еще у 17% испытуемых заболевание сошло на минимум.

По словам ученого из Института исследования рака Джудит Блисс, комбинация лапатиниба и трастузумаба не требует химиотерапии и способно справиться с раковой опухолью в течение 11 дней, что является большим прорывом для исследователей.



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