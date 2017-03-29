Рак груди можно вылечить без химиотерапии

Результаты клинических испытаний показали, что у 11% принимавших новый препарат раковые клетки исчезли, а еще у 17% испытуемых заболевание сошло на минимум.



По словам ученого из Института исследования рака Джудит Блисс, комбинация лапатиниба и трастузумаба не требует химиотерапии и способно справиться с раковой опухолью в течение 11 дней, что является большим прорывом для исследователей.







