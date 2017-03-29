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29 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Японские ученые успешно пересадили донорские стволовые клетки
Впервые в мире проведена успешная пересадка индуцированных стволовых клеток одного человека другому.
В медицинском центре города Кобе 60-летнему пациенту, страдающему экссудативной возрастной макулярной дегенерацией, были пересажены донорские клетки, а не плюрипотентные клетки, полученные из собственных зрелых клеток пациента. По заявлению ученых, операция прошла без осложнений, и на данный момент клетки не были отторгнуты новым организмом, сообщает Japan Times.
По словам руководителя группы ученых Масейо Такахаси, потребуется несколько лет, чтобы определить была ли успешной операция. Год пациент будет под наблюдением врачей, после чего еще три года будет проходить проверки.

Трансплантация стволовых клеток используется для увеличения шансов на излечение или ремиссию при различных видах рака и заболеваниях крови. Пересадка, как правило, включает в себя интенсивную химиотерапию с последующим вливанием стволовых клеток.

В Японии в 2014 году уже проводилась подобная операция, однако тогда пациентке пересадили клетки сетчатки глаза, полученные из ее плюрипотентных клеток.

Группа ученых планирует провести еще 5 операций по пересадке донорских стволовых клеток. Для этого уже отобраны еще пять кандидатов в возрасте от 50 и 85, страдающих макулярной дегенерацией.

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