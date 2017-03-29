Японские ученые успешно пересадили донорские стволовые клетки

По словам руководителя группы ученых Масейо Такахаси, потребуется несколько лет, чтобы определить была ли успешной операция. Год пациент будет под наблюдением врачей, после чего еще три года будет проходить проверки.Трансплантация стволовых клетокиспользуется для увеличения шансов на излечение или ремиссию при различных видах рака и заболеваниях крови. Пересадка, как правило, включает в себя интенсивную химиотерапию с последующим вливанием стволовых клеток.В Японии в 2014 году уже проводилась подобная операция, однако тогда пациентке пересадили клетки сетчатки глаза, полученные из ее плюрипотентных клеток.Группа ученых планирует провести еще 5 операций по пересадке донорских стволовых клеток. Для этого уже отобраны еще пять кандидатов в возрасте от 50 и 85, страдающих макулярной дегенерацией.