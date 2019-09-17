Конструкторское бюро "Малахит"
Традиционно создание подводной лодки включает в себя сложный процесс макетирования всех ее узлов в огромном столярном цехе. Каждый узел воплощается в габаритную модель из фанеры, досок, растяжек, трубок и трубочек. Оператор заходит в эту модель и пробует работать в штатных и нештатных ситуациях. Все изменения уходят обратно в чертежи и снова возвращаются в виде новых моделей. Цикл длится месяцами и даже годами.
ИРИСОФТ построила в КБ малахит комнату, где в виртуальной реальности создана подводная лодка. От корпуса до каждого винтика. Модель без конвертации грузится прямо из софта инженеров.
Теперь можно выполнять операции на виртуальной модели, тут же вносить изменения в конструкцию и мгновенно пробовать те же операции в новой реальности. Все операции внутри модели транслируются в соседнюю комнату, где сидят представители заказчика, наблюдая за выполнением работ в будущей лодке.
В комнате виртуальной реальности могут одновременно находится несколько человек: заказчик, разработчик, строитель, приемщик. Процесс согласования проекта становится простым, быстрым и удивительно спокойным.
Между разработчиком и строителями лодки устанавливается связь позволяющая дистанционно обсуждать технические проблемы погружаясь в одну и ту же виртуальную реальность - одна команда в КБ, другая на стапеле.
Теперь время и стоимость разработки сократились, а количество ошибок проектирования уменьшилось.
Вместо огромного столярного цеха теперь негромоздкий комплекс виртуальной реальности, а освободившееся место превратилось в роскошную библиотеку и зону отдыха.
Корпорация "Росатом"
Тендеры на строительство атомных электростанций требуют максимально наглядных презентаций технических и архитектурных решений. ИРИСОФТ вместе с сотрудниками корпорации "Росатом" используют мобильный комплекс виртуальной реальности. Все оборудование помещается в чемодан привозится к заказчику объекта, комната виртуальной реальности разворачивается в помещениях заказчика за несколько десятков минут и рабочие чертежи превращаются в почти реальный объект по которому можно водить многолюдные экскурсии.
Программное обеспечение позволяет налету интегрировать в виртуальную среду чертежи из различных систем автоматического проектирования. Традиционня просьба заказчика во время таких экскурсий звучит так: "А можно вот сюда поставить мое оборудование, я хочу посмотреть, как оно будет смотреться внутри вашей станции". Конечно можно, драйвер TechViz работает с двумя сотнями различных систем и может помещать внутрь сцены объекты из разных систем.
При реконструкции старых объектов система позволяет ввести в модель результаты реальных обмеров объектов и наглядно показать разницу между чертежами и физическими объектами. Это используется и для уточнения устаревших чертежей и для авторского надзора на этапе строительства.
Ракетно-космическая корпорация "Энергия"
Проектирование космического корабля - это борьба за кубические сантиметры пространства.
Использование комнаты виртуальной реальности позволило сэкономить 80 литров полезного пространства. Это как два огромных рюкзака.
В комнате виртуальной реальности установлены настоящие кресла космонавтов. Космонавты с разной комплекцией, разным ростом и разной длиной рук усаживаются в кресла и пробуют самые операции с оборудованием станции. На экраны виртуальных мониторов и на шкалы приборов выводится настоящая информация от систем будущей станции.
Изменения из чертежей мгновенно возвращаются назад в комнату. Таким образом можно методом проб и ошибок быстро подобрать конфигурацию оборудования, занимающую минимальный объем и максимально удобную с точки зрения эргономики. Типичная просьба космонавтов: "Подвиньте вон тот индикатор, я его не вижу без перемещения головы".
Проведя несколько минут в виртуальной модели станции космонавты регулярно пытаются положить свой мобильный телефон на виртуальную полочку: "Ой, упал".