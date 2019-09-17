«Я думаю, что пределом развития дисплея будет комната, в которой компьютер может управлять существованием материи. Стул в такой комнате вполне сгодится для сидения на нём. Наручники, созданные в такой комнате, будут сковывать, а пуля, созданная в такой комнате, будет смертельной». Эта фраза написана в 1965 году. Вы думаете писателем фантастом? Айвеном Сазерлендом, человеком первым построившим шлем виртуальной реальности. Шлем подвешивался на тросике к потолку, чтобы не раздавить оператора. Для моделирования миров Сазерленд за год создал первую программу интерактивной графики, первый непроцедурный язык программирования, первую объектно-ориентированную программную систему. «Ну, я же не знал что это трудно», сказал он журналисту, когда его спросили, как он успел так много за один год.



Сейчас рынок приложений виртуальной реальности превышает 20 млрд. долларов. Впереди, конечно, разработчики видеоигр. В 2012 году Oculus Rift на очки виртуальной реальности на Кикстартере собрали 250 тысяч долларов за 4 часа, миллион долларов за 36 часов, а за пару месяцев два с половиной миллиона долларов. В очках показывали DOOM 3. Как когда-то операционная система UNIX была создана для того, чтобы запустить любимую игру Кена Томпсона Space Travel на машине PDP-7, DOOM запустил эру виртуальной реальности.



Миры в играх создавались в специальных программах, скорее дизайнерами, чем инженерами. С реальным миром их связывали название и фантазии инженеров. В игровой виртуальной реальности можно нарисовать атомный реактор, подводную лодку и выхлопной коллектор автомобиля моего отца. Но на реальные объекты эти сцены похожи так же, как избушка бабушки Красной шапочки похожа на вашу дачу. Презентации для виртуальных экскурсий больших руководителей и сейчас делаются в таких программах. Руководители спрашивают: «И что все будет ровно так?». И им отвечают: «верьте нам, все будет примерно так».

