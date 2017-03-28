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28 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Найден многообещающий способ лечения аллергии на пшеницу
Употребление небольшого количества белка пшеницы у пациентов с аллергией на нее может обладать десенсибилизирующим эффектом.
Пшеница содержит большее количество белка, чем рис и другие зерновые культуры. Необходимо отметить, что аллергия на пшеницу может проявляться анафилактическим шоком. Но до настоящего времени только в двух небольших исследованиях изучалась оральная иммунотерапия у пациентов с повышенной чувствительностью к пшенице.

Результаты исследований, которые проводились Американской академией аллергии, астмы и иммунологии, показали, что употребление небольшого количества белка пшеницы у пациентов с аллергией на нее может обладать десенсибилизирующим эффектом. Если результаты подтвердятся в других исследованиях, то такая терапия может снизить риск одной из самых часто встречающихся и серьезных пищевых аллергий.

Для проверки гипотезы о том, что десенсибилизация может иметь положительный эффект, исследователи провели анализ, передает РИА АМИ. В исследовании участвовали 48 пациентов. У всех участников был положительный кожный тест на пшеницу, уровень специфичного для пшеницы иммуноглобулина Е был выше 0.35 kЕA/л. Средний возраст включенных в исследование составил 8,6 лет (от 4 до 22 лет). Вначале пшеничную клейковину (в 29,8 г содержится 7,0 г протеина пшеницы) развешивали в капсулы, затем давали участникам исследования в виде порошка, вес которого можно было измерять в домашних условиях при помощи специальной мерной ложки. Вкус у пшеничной клейковины был не выраженный, и участники посыпали ею пищу. 24 человека были рандомизированы в группу, где использовалась пшеничная клейковина (максимальная суточная доза 1445 мг), 24 пациента – в группу плацебо (использовался кукурузный крахмал).

Через один год исследования 52,5% участников исследования из группы, где применялась пшеница, могли употреблять 4443 мг пшеницы без развития аллергии, в то время как в группе плацебо 0% (P <0.0001).

Через год терапии уровень пшеница-специфичного иммуноглобулина G4, являющегося маркером пищевой толерантности, был выше в группе, где применялась низкая доза клейковины пшеницы, по сравнению с группой плацебо. Уровень иммуноглобулина коррелировал со способностью участников исследования употреблять пшеницу.

На протяжении последующих 52 недель лица из группы плацебо перешли в группу с высокой потребляемой дозой пшеничной клейковины (максимальна суточная доза 3870 мг). Пациенты из другой группы продолжали получать низкую дозу пшеницы.

В конце второго года 66,7% из группы с высоким потреблением клейковины, переносили 4443 мг пшеницы.

Хотя статистически значимых различий между группой с высоким потреблением клейковины и низким потреблением достигнуто не было, авторы исследования предположили, что более высокая доза может быть эффективнее.

В группе пациентов, получающих низкую дозу клейковины на протяжении 2 лет, 39,1% могли употреблять 7443 г белка пшеницы, что соответствует чашке макаронных изделий.

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