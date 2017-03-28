Противозачаточные таблетки могут защитить от некоторых видов рака

Ученые британского университета Абердина проанализировали данные более 46 тысяч женщин и выяснили, что принимавшие оральные контрацептивы менее подвержены, например, раку яичников. Более того, исследование не обнаружило связи между приемом противозачаточных таблеток и увеличением риска развития новых опухолей. Результаты были недавно опубликованы в Американском журнале акушерства и гинекологии.Ученые проанализировали данные 46022 женщин, которые начали принимать оральные контрацептивы в период с 1968 по 1969 годы и, таким образом, наблюдались более 40 лет. Исследование показало, что по сравнению с женщинами , которые никогда не использовали противозачаточные таблетки, использующие их оказались более защищёнными от нескольких видов рака.Кроме того, учёные не обнаружили никаких доказательств повышенного риска образования рака в более позднем возрасте у женщин, использующих оральные контрацептивы. По их мнению, это должно придать спокойствие женщинам, которые предохраняются таким образом.