  • 28 Март 2017
USD 29.03.2017 56.9364 -0.0869
USD ММВБ 18:17 56.98690  
EUR 29.03.2017 61.8102 -0.1513
EUR ММВБ 18:17 61.8510  
Нефть($) 28.03.2017 50.95 +0.32
Нефть(p) 28.03.2017 2900.91 +13.82
Путин подписал закон о натуральных выплатах по ОСАГО Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия Обвиняемый в хищении 51 млн рублей на ремонт полигона «Красный Бор» Андрей Градобоев арестован Прощание с легендой «Зенита» Владимиром Казаченком пройдет 30 марта
28 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Противозачаточные таблетки могут защитить от некоторых видов рака
А вот связи между приемом противозачаточных таблеток и увеличением риска развития новых опухолей исследователи не обнаружили.
Существует мнение, что оральные контрацептивы приводят к повышенному риску рака. Однако новое исследование показывает, что противозачаточные таблетки наоборот могут защитить от некоторых видов рака на протяжении десятилетий, передает РИА АМИ.
Ученые британского университета Абердина проанализировали данные более 46 тысяч женщин и выяснили, что принимавшие оральные контрацептивы менее подвержены, например, раку яичников. Более того, исследование не обнаружило связи между приемом противозачаточных таблеток и увеличением риска развития новых опухолей. Результаты были недавно опубликованы в Американском журнале акушерства и гинекологии.

Ученые проанализировали данные 46022 женщин, которые начали принимать оральные контрацептивы в период с 1968 по 1969 годы и, таким образом, наблюдались более 40 лет. Исследование показало, что по сравнению с женщинами , которые никогда не использовали противозачаточные таблетки, использующие их оказались более защищёнными от нескольких видов рака.


Кроме того, учёные не обнаружили никаких доказательств повышенного риска образования рака в более позднем возрасте у женщин, использующих оральные контрацептивы. По их мнению, это должно придать спокойствие женщинам, которые предохраняются таким образом.



За неделю до Пасхи вокруг Исаакия пройдет крестный ход Петербуржцам дали 31 день на постоплату эвакуации автомобилей УФАС отменило аукционы Русского музея по Летнему саду В Петербурге потеплеет к концу недели
Тучков мост начнут разводить для прохода судов с 15 мая Смольный выбрал семь новых кварталов для строительства дорог В Петербурге появится онлайн-карта велодорожек Маломобильных посетителей Кубка конфедераций на «Зенит-арену» доставят велорикши
Смольный сохранил право утверждать правила застройки города Самойлову пригласили на петербургский фестиваль "Шаг навстречу!" У стен Российской национальной библиотеки проходит пикет Милонов: Школьники разлюбят Навального вместе с порно

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm