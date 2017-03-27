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27 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Депутаты предлагают запретить суррогатное материнство
Относительная дешевизна услуги и отсутствие законодательных ограничений уже сделали Россию одним из центров так называемого репродуктивного туризма.
В Госдуму собираются внести законопроект, запрещающий суррогатное материнство. Инициатива принадлежит сенатору Антону Белякову, который считает, что Россия стала центром «репродуктивного туризма», но отношения участников этого бизнеса почти не регулируются государством, предает РИА АМИ.
В результате остаются без должной юридической защиты и суррогатные матери, и генетические родители, и дети, рожденные таким способом. Законопроект поддерживает Русская православная церковь. Врачи и юристы выступают против запрета.

Предложение Антона Белякова основано на том, что оказание услуг суррогатного материнства в России происходит в рамках гражданско-правового договора, который допускает закрепление любых обязанностей и прав сторон, но не гарантирует при этом их строгого выполнения.

По словам депутата, все чаще к услугам россиянок, вынашивающих «детей на заказ», прибегают иностранные пары. Относительная дешевизна услуги и отсутствие законодательных ограничений уже сделали Россию одним из центров так называемого репродуктивного туризма. До того времени, пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, сенатор предлагает его запретить.

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