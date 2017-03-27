Депутаты предлагают запретить суррогатное материнство

В результате остаются без должной юридической защиты и суррогатные матери, и генетические родители, и дети, рожденные таким способом. Законопроект поддерживает Русская православная церковь. Врачи и юристы выступают против запрета.Предложение Антона Белякова основано на том, что оказание услуг суррогатного материнства в России происходит в рамках гражданско-правового договора, который допускает закрепление любых обязанностей и прав сторон, но не гарантирует при этом их строгого выполнения.По словам депутата, все чаще к услугам россиянок, вынашивающих «детей на заказ», прибегают иностранные пары. Относительная дешевизна услуги и отсутствие законодательных ограничений уже сделали Россию одним из центров так называемого репродуктивного туризма. До того времени, пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, сенатор предлагает его запретить.