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27 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые: больше половины случаев рака возникают случайно, и на них нельзя никак повлиять
Почти 2/3 случаев заболевания раком вызваны ошибками при копировании ДНК во время деления клеток и не зависят ни от образа жизни, ни от наследственности.
К такому выводу пришли ученые из университета Джонса Хопкинса, передает Газета.ру. Они проанализировали данные по заболеваемости 32 видами рака в 68 странах. Оказалось, что возможность заболеть тем или иным видом рака из-за ошибок при делении клеток варьируется, но сам факт такой возможности остается неизменным.
Так, рак простаты или кости вызывается случайными мутациями в 95% случаев, а рак поджелудочной железы – в 77%, еще 18% приходятся на окружающую среду и 5% – на наследственность. Рак легких вызывается внешними факторами в 65% случаев, случайными мутациями – в 35%. Наследственность роли не играет. Таким образом 66% раковых мутаций возникают случайно, и на них нельзя никак повлиять, считают исследователи. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Science.

В среднем вероятность заболеть раком зависит от окружающей среды и образа жизни на 29% и еще на 5% – от унаследованных генов. Исследователи отмечают, что полученная информация не повод отказываться от профилактики рака, ведь почти 40% случаев все же можно предотвратить.
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