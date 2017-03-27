Ученые: больше половины случаев рака возникают случайно, и на них нельзя никак повлиять

Так, рак простаты или кости вызывается случайными мутациями в 95% случаев, а рак поджелудочной железы – в 77%, еще 18% приходятся на окружающую среду и 5% – на наследственность. Рак легких вызывается внешними факторами в 65% случаев, случайными мутациями – в 35%. Наследственность роли не играет. Таким образом 66% раковых мутаций возникают случайно, и на них нельзя никак повлиять, считают исследователи.Результаты их исследования были опубликованы в журнале Science.В среднем вероятность заболеть раком зависит от окружающей среды и образа жизни на 29% и еще на 5% – от унаследованных генов. Исследователи отмечают, что полученная информация не повод отказываться от профилактики рака, ведь почти 40% случаев все же можно предотвратить.