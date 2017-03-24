В Петербурге каждый год туберкулезом заболевают до 2 тысяч человек

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирины Чхинджерия, от 30 до 40% среди впервые выявленных больных составляют трудовые мигранты. В последние годы удельный вес немного снизился, но, тем не менее, это приличная цифра. «Они плохо обращаются за медицинской помощью, мы не всегда знаем места их постоянного проживания, что затрудняет выявление лиц, которые контактировали с ними, и проведение профилактических мероприятий», - цитирует слова Ирины Чхинджерия Интерфакс.Ежегодно туберкулез в Петербурге выявляют у 1,5-2 тыс. человек. На рост заболеваемости влияют два фактора: высокая распространенность заболевания среди носителей ВИЧ и миграционные процессы.Главный врач городского противотуберкулезного диспансера Владимир Жемков подчеркнул, что показатели заболеваемости и смертности туберкулезом в Петербурге одни из самых низких в России, но считать ситуацию стабильной и благополучной «слишком самонадеянно».«Мы видим, что ситуация, которая на первый глаз кажется благополучной, на самом деле не является таковой. Во-первых, идет нарастание удельного веса лекарственно устойчивых форм туберкулеза, в том числе не поддающихся лечению препаратами. Второй фактор - сочетание классического туберкулеза с ВИЧ-инфекцией. Нас начинает беспокоить, что заболеваемость коренного населения не снижается, а даже немного увеличивается», - сказал он.Ирина Чхинджерия также отметила, что около 93% новорожденных петербуржцев получают прививку против туберкулеза. Среди оставшихся 7%, или 3,5 тыс. детей, половина не получает прививок по медотводу, половина - вследствие отказа родителей.