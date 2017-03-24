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24 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Найден новый метод борьбы с эпилепсией
Против эпилепсии помогают препараты, активирующие деятельность эндоканнабиноидной системы мозга.
Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и МФТИ в своей работе показали, что против эпилепсии помогают аналоги веществ, содержащихся в конопле, которые производит сам организм. Результаты опубликованы в журнале Brain Research, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МФТИ.
«Мы показали, что симптомы эпилепсии могут значительно ослабевать, либо полностью блокироваться, если подопытным животным вместе с веществом, которое их вызывает, вводить препараты, активирующие деятельность эндоканнабиноидной системы мозга», — говорит Валентина Кичигина, заведующая лабораторией системной организации нейронов ИТЭБ РАН, доктор биологических наук.

Биологи смоделировали развитие височной эпилепсии у морских свинок, используя нейротоксин, вызывающий при введении в организм животных так называемый эпилептический статус, после чего ввели в мозг животных вещества, которые стимулировали работу эндоканнабиноидной системы.

Оказалось, что активация выработки эндоканнабиноидов нормализует электрическую активность в мозге и снижает дисбаланс в деятельности гиппокампа. Кроме того, эндоканнабиноиды защитили клетки гиппокампа — несмотря на действие нейротоксина, гиппокамп остался практически неповрежденным. Ученые считают, что активация эндогенной каннабиноидной системы может помочь не только при эпилепсии, но и при лечении повреждений мозга, вызванных нейротоксинами.



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