«Мы показали, что симптомы эпилепсии могут значительно ослабевать, либо полностью блокироваться, если подопытным животным вместе с веществом, которое их вызывает, вводить препараты, активирующие деятельность эндоканнабиноидной системы мозга», — говорит Валентина Кичигина, заведующая лабораторией системной организации нейронов ИТЭБ РАН, доктор биологических наук.Биологи смоделировали развитие височной эпилепсии у морских свинок, используя нейротоксин, вызывающий при введении в организм животных так называемый эпилептический статус, после чего ввели в мозг животных вещества, которые стимулировали работу эндоканнабиноидной системы.Оказалось, что активация выработки эндоканнабиноидов нормализует электрическую активность в мозге и снижает дисбаланс в деятельности гиппокампа. Кроме того, эндоканнабиноиды защитили клетки гиппокампа — несмотря на действие нейротоксина, гиппокамп остался практически неповрежденным. Ученые считают, что активация эндогенной каннабиноидной системы может помочь не только при эпилепсии, но и при лечении повреждений мозга, вызванных нейротоксинами.