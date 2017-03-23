В России появилось новое поколение противораковых препаратов

Однако раковая опухоль способна выделять вещества, которые блокируют действие лимфоцитов. В частности, раковые клетки продуцируют так называемые лиганды – специфические молекулы, которые связываются с рецептором программируемой смерти Т-клетки (PD-1), после чего клетки-убийцы гибнут, а их размножение прекращается, то есть производные раковой опухоли связывают способность иммунной системы распознавать новообразование.Новый препарат блокирует возможность взаимодейсвтия хвостов PD-1 с лигандами, клетки-убийцы продолжают нормальное размножение, «разгоняя» иммунную систему до уровня, позволяющего останавливать и контролировать развитие опухоли, передает РИА АМИ. Таким образом, новое поколение препаратов воздействует не на раковые клетки, а на иммунную систему, так что их эффективность никак не связана с типом опухоли. Препараты, которые были зарегистрированные в декабре 2016 года, предназначены для лечения трех видов опухоли — меланомы, рака легкого и рака почки.По словам руководителя отделения биотерапии опухолей РОНЦ им. Н.Н. Блохина Льва Демидова, 5-летняя выживаемость пациентов после лечения меланомы стандартной химиотерапией не превышала 5%. Применение препаратов нового поколения позволило довести 10-летнюю выживаемость до 20-процентного уровня. Заведующий отделением клинических биотехнологий РОНЦ им. Н.Н. Блохина Константин Лактионов добавил, что далеко не каждый пациент восприимчив к данной терапии. «У раковых опухолей существует множество способов ускользания от клеток-убийц, — пояснил он. — Воздейсвтие на PD-1 — лишь один из них». Применение иммунноонкологических препаратов вызывает устойчивый иммунный ответ примерно у 30% пациентов. Однако в случае рака легкого это отличный результат, так как выживаемость больных при применении самых современных способов терапии едва достигала трех лет, причем достигала их лишь половина пациентов. При терапии иммуноонкопрепаратами, выживаемость троих из десяти пациентов будет исчисляться годами. А в случае комплексной терапии, включающей иммунное и таргетное лечение, многолетняя выживаемость достигнет 50%.Применение препарата при лечении рака почек, отметил заместитель генерального директора по научной работе НМИРЦ Борис Алексеев, целесообразно в качестве второй линии терапии. В настоящее время при лечении этого вида рака эффективны лишь два метода — хирургия и таргетная терапия. В этом случае выживаемость увеличивается до двух лет. При введении иммунноонкопрепаратов в качестве второй линии 20-30% больных достигнут пятилетней выжываемости, притом, что побочные эффекты этих препаратов переносятся организмом намного легче таргетной нагрузки.Список раковых заболеваний, к которым может применяться новый метод терапии, будет расширяться. В частности, в Европе уже прошли регистрацию препараты для лечения рака головы, шеи и лимфомы Ходжкина, в настоящее время регистрируется препарат для лечения рака желудка. Кроме того, в России ведутся исследования действия препарата на рак мочевого пузыря, для которого в течение последних 20 лет не было разработано ни одного нового препарата.К сожалению, появление инновационных лекарств еще не означает, что они станут доступными для пациентов. По мнению сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, при сохранении современной регуляторной системы надежда на получение новых прорывных лекарственных средств минимальна. Закупки таких препаратов могут осуществляться лишь на уровне территориальных программ, однако для их финансового обеспечения нужно искать новые социально-экономические механизмы. «В каждом регионе существует механизм территориальных госгарантий, — отметил Власов, — деньги в рамках программы есть, и теоретически регион способен купить эти лекарства. Но чтобы сделать препарат доступным для онкобольных на федеральном уровне, недостаточно, чтоб препарат попал в ЖНВЛП, так как онкологической программы, схожей с программой «7 нозологий», согласно которой государство обязано обеспечивать пациентов лекарствами, нет. Необходимо создать отдельную программу государственного обеспечения онкологическими препаратами, чтобы с этой стороны полностью защитить пациента».