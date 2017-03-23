  • 23 Март 2017
USD 23.03.2017 57.6360 +0.4037
USD ММВБ 09:17 57.71240  
EUR 23.03.2017 62.2699 +0.5391
EUR ММВБ 09:17 62.2320  
Нефть($) 23.03.2017 50.92 +0.02
Нефть(p) 23.03.2017 2934.83 +21.71
Теракт в центре Лондона: четверо погибших, 40 пострадавших Часть Петербурга осталась без света из-за пожара на заводе «Армалит» В Петербурге подожгли дверь штаба Навального (ФОТО) «Евровидение-2017»: со скандалом и без России
23 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Бороться с болезнью можно будет на стадии ее зарождения
Ученые открыли химическое соединение, которое поможет разработать новую стратегию поиска лекарств.
Открыто химического соединение, которое останавливает производство небольшого набора белков, оставляя нетронутыми общее производство белка. Это предлагает новую стратегию поиска лекарств: найти соединения, которые уничтожают нежелательные белки, прежде чем они будут произведены организмом, передает t-human.com.
Многие современные методы лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний предполагают использование моноклональных антител, которые связывают и дезактивируют белки вне клетки. Иммунотерапевтические контрольные ингибиторы, блокируют супрессорные белки, освобождая иммунную систему для атаки на раковые клетки. Но моноклональные антитела не эффективны против всех белков, не могут проникать в клетки и должны доставляться через инъекцию.

Исследователи из Калифорнийского университета, Беркли и компании Пфайзер (Worldwide Research and Development) обнаружили небольшую молекулу, которая была в состоянии блокировать продукцию специфического белка, участвующего в синтезе ЛПНП (липопротеины низкой плотности) останавливая только рибосому, которая продуцирует этот белок.

Когда вещество перорально вводили крысам, небольшая молекула снижала уровни холестерина ЛПНП, во многом так, как это делают статины, хотя и с помощью другого механизма: путем снижения продукции белка PCSK9.

Сейчас ученые сконцентрированы над разработкой молекул, которые могут тормозить и иные процессы, подавляя болезни прямо в стадии зарождения.
В Петербурге 23 марта днем будет ветрено и без осадков Россия не будет транслировать «Евровидение-2017» Смольный отказался согласовывать митинг за отставку Медведева Музей истории Санкт-Петербурга разыскивает зайцев
Петербург возглавил рейтинг лучших туристических направлений России Дельфин даст большой концерт в «Космонавте» Ученые: GPS отключает мозг человека Депутатов петербургского парламента встретили резиновые женщины
Депутаты ЗакСа решили чипировать собак Депутаты ЗакСа хотят ужесточить правила организации ярмарок МЧС предупреждает об ураганном ветре в Петербурге Парк Монрепо в Выборге на два года закроют на реставрацию

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm