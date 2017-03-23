Бороться с болезнью можно будет на стадии ее зарождения

Многие современные методы лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний предполагают использование моноклональных антител, которые связывают и дезактивируют белки вне клетки. Иммунотерапевтические контрольные ингибиторы, блокируют супрессорные белки, освобождая иммунную систему для атаки на раковые клетки. Но моноклональные антитела не эффективны против всех белков, не могут проникать в клетки и должны доставляться через инъекцию.
Исследователи из Калифорнийского университета, Беркли и компании Пфайзер (Worldwide Research and Development) обнаружили небольшую молекулу, которая была в состоянии блокировать продукцию специфического белка, участвующего в синтезе ЛПНП (липопротеины низкой плотности) останавливая только рибосому, которая продуцирует этот белок.
Когда вещество перорально вводили крысам, небольшая молекула снижала уровни холестерина ЛПНП, во многом так, как это делают статины, хотя и с помощью другого механизма: путем снижения продукции белка PCSK9.
Сейчас ученые сконцентрированы над разработкой молекул, которые могут тормозить и иные процессы, подавляя болезни прямо в стадии зарождения.