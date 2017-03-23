Бороться с болезнью можно будет на стадии ее зарождения

Многие современные методы лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний предполагают использование моноклональных антител, которые связывают и дезактивируют белки вне клетки. Иммунотерапевтические контрольные ингибиторы, блокируют супрессорные белки, освобождая иммунную систему для атаки на раковые клетки. Но моноклональные антитела не эффективны против всех белков, не могут проникать в клетки и должны доставляться через инъекцию.Исследователи из Калифорнийского университета, Беркли и компании Пфайзер (Worldwide Research and Development) обнаружили небольшую молекулу, которая была в состоянии блокировать продукцию специфического белка, участвующего в синтезе ЛПНП (липопротеины низкой плотности) останавливая только рибосому, которая продуцирует этот белок.Когда вещество перорально вводили крысам, небольшая молекула снижала уровни холестерина ЛПНП, во многом так, как это делают статины, хотя и с помощью другого механизма: путем снижения продукции белка PCSK9.Сейчас ученые сконцентрированы над разработкой молекул, которые могут тормозить и иные процессы, подавляя болезни прямо в стадии зарождения.