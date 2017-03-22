  • 22 Март 2017
USD 23.03.2017 57.6360 +0.4037
USD ММВБ 16:17 58.04590  
EUR 23.03.2017 62.2699 +0.5391
EUR ММВБ 16:17 62.6160  
Нефть($) 22.03.2017 50.91 1.85
Нефть(p) 22.03.2017 2934.25 +126.43
Живые реки, греческие бомбы и слияние библиотек Госдума ограничила денежные переводы из России на Украину Чиновникам хотят давать премии за экономию бюджета СК просят проверить тайные яхты и особняки Медведева
22 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Изменение климата увеличивает риск развития сахарного диабета
Глобальное потепление уже привело к тому, что заболеваемость диабетом 2-го типа достигла уровня эпидемии – с 1980 года количество пациентов увеличилось в четыре раза.
Глобальное потепление увеличивает риск распространения сахарного диабета 2-го типа. Таковы результаты исследования, проведенного учеными Лейденского университета (Нидерланды), сообщает журнал Open Diabetes Research & Care.

Как известно, носители диабета первого типа не могут выработать инсулин, носители второго типа, их примерно 90% от общего числа больных, не могут его правильно усваивать. Именно второй тип диабета, как выяснилось, напрямую зависит от окружающей температуры, провоцирует болезни сердца, инсульт, слепоту, отказ почек, гангрену ступней и ног.

В своем исследовании ученые использовали данные из центров по контролю и профилактике заболеваний, данные ВОЗ по нарушению толерантности к глюкозе во всем мире, передает РИА АМИ. Сравнив эти цифры с графиком изменения тепла планеты, они обнаружили, что увеличение средней температуры всего на один градус вызвало появление заболевания дополнительно у 17 человек из каждые 10 тысяч. Глобальное потепление уже привело к тому, что заболеваемость диабетом 2-го типа достигла уровня эпидемии – с 1980 года количество пациентов увеличилось в четыре раза.

Как изначально полагали ученые, в жару люди не проявляют высокой активности и расходуют меньше калорий, что приводит к увеличению веса – одного из основных факторов риска развития сахарного диабета 2-го типа, так как накопление жира снижает чувствительность организма к инсулину. Кроме того, высокая температура окружающей среды негативно воздействует на метаболизм, уменьшая активность бурого жира, при расщеплении которого производится энергия. Воздействие холода, напротив, стимулирует бурый жир к распаду, приводящему к потере веса, что увеличивает чувствительность к инсулину и уменьшает риск развития сахарного диабета. Однако дальнейшие исследования никакой связи между распадом бурого жира и колебаниями веса не показали, так что от данной теории пришлось отказаться.

«Мы пока не можем доказать причинно-следственное влияние высокой температуры на сахарный диабет, — сказал один из авторов исследования, профессор кафедры эндокринологии медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах Патрик Ренсен, — однако наши исследования показывают, что активация бурого жира при низких температурах действительно оказывает благотворное влияние на здоровье эндокринной системы».

Отметим, что вопросам глобального потепления в настоящее время уделяется все больше внимания. Недавно консорциум по вопросам климата и здоровья представил доклад о влиянии климатических изменений на здоровье населения. В свою очередь исследование специалистов из Университета ООН показало, что глобальное потепление может стать причиной миграции комаров-переносчиков вируса лихорадки денге в более прохладные регионы.

Депутаты ЗакСа хотят ужесточить правила организации ярмарок МЧС предупреждает об ураганном ветре в Петербурге Парк Монрепо в Выборге на два года закроют на реставрацию Макаров: Что вы прицепились к "демону ЗакСа"?
Полиция отпустила пикетчиков петербургского ЗакСа Активисты: Количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму Заложники дорог: кто в ответе за транспортный и пешеходный коллапс в Усть-Славянке В больницу доставлены 19 детей после аварии со школьным автобусом
ФАС и прокуратура проверяет "Дирекцию театрально-зрелищных касс" Заседание петербургского ЗакСа 22 марта началось со скандала Полиция задержала двух активистов, пикетирующих ЗакС с плакатами о Макарове В Петербурге 22 марта днем ожидаются дожди и сильный ветер

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm