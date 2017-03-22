Изменение климата увеличивает риск развития сахарного диабета

В своем исследовании ученые использовали данные из центров по контролю и профилактике заболеваний, данные ВОЗ по нарушению толерантности к глюкозе во всем мире, передает РИА АМИ. Сравнив эти цифры с графиком изменения тепла планеты, они обнаружили, что увеличение средней температуры всего на один градус вызвало появление заболевания дополнительно у 17 человек из каждые 10 тысяч. Глобальное потепление уже привело к тому, что заболеваемость диабетом 2-го типа достигла уровня эпидемии – с 1980 года количество пациентов увеличилось в четыре раза.Как изначально полагали ученые, в жару люди не проявляют высокой активности и расходуют меньше калорий, что приводит к увеличению веса – одного из основных факторов риска развития сахарного диабета 2-го типа, так как накопление жира снижает чувствительность организма к инсулину. Кроме того, высокая температура окружающей среды негативно воздействует на метаболизм, уменьшая активность бурого жира, при расщеплении которого производится энергия. Воздействие холода, напротив, стимулирует бурый жир к распаду, приводящему к потере веса, что увеличивает чувствительность к инсулину и уменьшает риск развития сахарного диабета. Однако дальнейшие исследования никакой связи между распадом бурого жира и колебаниями веса не показали, так что от данной теории пришлось отказаться.«Мы пока не можем доказать причинно-следственное влияние высокой температуры на сахарный диабет, — сказал один из авторов исследования, профессор кафедры эндокринологии медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах Патрик Ренсен, — однако наши исследования показывают, что активация бурого жира при низких температурах действительно оказывает благотворное влияние на здоровье эндокринной системы».Отметим, что вопросам глобального потепления в настоящее время уделяется все больше внимания. Недавно консорциум по вопросам климата и здоровья представил доклад о влиянии климатических изменений на здоровье населения. В свою очередь исследование специалистов из Университета ООН показало, что глобальное потепление может стать причиной миграции комаров-переносчиков вируса лихорадки денге в более прохладные регионы.