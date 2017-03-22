Ученые нашли вещество, которое вызывает навязчивые состояния

Высокие концентрации белка SPRED2 были обнаружены в областях мозга, известных как миндалевидное тело и базальные ганглии. Белок снижает интенсивность киназного каскада, способа проведения сигналов в клетках, при котором последовательно задействованы несколько ферментов. Как выяснилось, при отсутствии тормозящего белка киназный каскад становится гиперактивным. Именно при высокой активности данного пути клеточного проведения возникают навязчивые состояния. При введении ингибитора киназного каскада симптоматика обсессивно-компульсивного расстройства у мышей исчезала.Эти исследования, утверждают ученые, позволит построить новую модель ОКР, что в свою очередь даст возможность разработать новые варианты терапии заболевания, симптомы которого по крайней мере один раз в своей жизни испытали 2% населения планеты.