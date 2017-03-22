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22 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые нашли вещество, которое вызывает навязчивые состояния
Риск развития обсессивно-компульсивного расстройства зависит от недостатка специфического белка SPRED2.
Недостаток специфического белка, который продуцируется в центральной нервной системе, может увеличить риск развития обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), или навязчивых состояний. Об этом сообщили исследователи университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге (Германия) по результатам лабораторных исследований, проведенных на мышах, передает РИА АМИ.
Высокие концентрации белка SPRED2 были обнаружены в областях мозга, известных как миндалевидное тело и базальные ганглии. Белок снижает интенсивность киназного каскада, способа проведения сигналов в клетках, при котором последовательно задействованы несколько ферментов. Как выяснилось, при отсутствии тормозящего белка киназный каскад становится гиперактивным. Именно при высокой активности данного пути клеточного проведения возникают навязчивые состояния. При введении ингибитора киназного каскада симптоматика обсессивно-компульсивного расстройства у мышей исчезала.

Эти исследования, утверждают ученые, позволит построить новую модель ОКР, что в свою очередь даст возможность разработать новые варианты терапии заболевания, симптомы которого по крайней мере один раз в своей жизни испытали 2% населения планеты.



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