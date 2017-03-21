Наночастицы помогут увидеть опухоль

Ученые надеются, что разработка станет альтернативой токсичным квантовым точкам и позволит получать снимки глубоких тканей без вреда для организма. Исследование опубликовано в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.Разработанные наночастицы способны излучать видимый спектр под действием ультрафиолета и синего света, что позволит использовать их как контрастные вещества при съемке внутренних тканей.В дальнейшем исследователи планируют использовать наночастицы из оксида гафния не только для визуализации опухолей, но и для их терапии. Под воздействием рентгеновских лучей атомы тяжелых элементов, коими являются редкоземельные металлы и гафний, способны ионизировать молекулы воды вокруг себя. Те превращаются в так называемые свободные радикалы, которые начинают убивать соседние клетки. Этот метод борьбы с раком применяется единичными зарубежными компаниями и пока не может конкурировать с химиотерапией по цене, но считается более безопасным, поскольку с его помощью можно локально лечить опухоли, в том числе головного мозга.