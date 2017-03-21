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21 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Наночастицы помогут увидеть опухоль
Ученые создали люминесцентные наночастицы для визуализации опухолей и кровеносных сосудов, поврежденных при инфаркте или инсульте.
Исследователи из университета ИТМО (Санкт-Петербург) и Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали люминесцентные наночастицы для визуализации опухолей и кровеносных сосудов, поврежденных при инфаркте или инсульте. Частицы синтезированы из оксида гафния, который разрешено вводить в организм человека, с добавлением ионов редкоземельных металлов, передает РИА АМИ.
Ученые надеются, что разработка станет альтернативой токсичным квантовым точкам и позволит получать снимки глубоких тканей без вреда для организма. Исследование опубликовано в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

Разработанные наночастицы способны излучать видимый спектр под действием ультрафиолета и синего света, что позволит использовать их как контрастные вещества при съемке внутренних тканей.

В дальнейшем исследователи планируют использовать наночастицы из оксида гафния не только для визуализации опухолей, но и для их терапии. Под воздействием рентгеновских лучей атомы тяжелых элементов, коими являются редкоземельные металлы и гафний, способны ионизировать молекулы воды вокруг себя. Те превращаются в так называемые свободные радикалы, которые начинают убивать соседние клетки. Этот метод борьбы с раком применяется единичными зарубежными компаниями и пока не может конкурировать с химиотерапией по цене, но считается более безопасным, поскольку с его помощью можно локально лечить опухоли, в том числе головного мозга.
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