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21 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Рибонуклеиновая кислота снижает уровень «плохого» холестерина почти в два раза
Лекарство блокирует дефектный ген, вызывающий врожденное повышение концентрации холестерина в крови.
Сотрудники берлинской больницы Шаритэ в сотрудничестве с учеными из Берлинского института исследования здоровья и Имперского колледжа Лондона провели испытание рибонуклеиновой кислоты siRNA на пациентах и убедились в ее способности нормализовать уровень холестерина низкой плотности в крови. Об этом сообщается в публикации в England Journal of Medicine, передает MedikForum.ru.
Холестерин играет важную роль в различных процессах в организме человека. Однако, согласно доминирующему убеждению, повышенный уровень этого вещества может вызывать артериосклероз, повышая риск инфаркта миокарда и инсульта. Повышенный уровень холестерина может быть обусловлен наследственным заболеванием, при котором белок PCSK9 препятствует печени удалять из крови холестерин низкой плотности («плохой»).

При проникновении двойной siRNA в клетку, она связывается с комплексом RISC. Это позволяет ей целенаправленно отключать дефектные гены. Этот принцип был испытан на 501 пациенте с высоким уровнем «плохого» холестерина, которые получали либо инъекцию препарата инклисиран или плацебо. Лекарство позволило значительно снизить содержание вредного белка PCSK9. Соответственно снижалась и концентрация холестерина низкой плотности: на 41,9% после однократного приема препарата или на 52,9% - после двукратной дозы.

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