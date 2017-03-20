Группу крови можно будет узнать за несколько секунд

Методика китайских ученых не требует никакого оборудования и занимает не более 30 секунд. Испытания теста, проведенные на 3,5 тыс. образцах, показали его почти 100-процентную достоверность.Тест представляет собой несколько бумажных полосок, на которые нанесены антитела, распознающие групповые факторы крови. В ходе теста происходят химические реакции между белками сыворотки крови и общими красителями, поэтому его результаты проявляются как визуальные изменения цвета полосок: зеленовато-голубой при положительной реакции и коричневый — при отрицательной. Результаты тестов очевидны и не требуют никаких специальных знаний. Выявление редких типов крови занимает несколько больше времени, однако все равно не превышает двух минут.По словам разработчиков, новая методика идеально подходит к условиям военных действий, к работе в отдаленных районах и к экстренным действиям в зонах чрезвычайных ситуаций.