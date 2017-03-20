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20 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Группу крови можно будет узнать за несколько секунд
Разработка китайских ученых идеально подходит к экстренным действиям в зонах чрезвычайных ситуаций.
Исследователи военного медицинского университета Китая разработали методику анализа группы крови пациента, точность которого составляет 99,9%, а время — несколько секунд, передает РИА АМИ.

Как известно, современные методы определения группы крови являются технически сложными процедурами, занимающими много времени. Наиболее простая методика заключается в использования явления агглютинации — склеивания эритроцитов. Кровь человека соединяется с сывороткой, содержащей определенные групповые вещества. Жидкости смешивают, а затем внимательно наблюдают за процессом осаждения красных кровяных телец. Этот метод является экстренным и неточным, поэтому, как правило, кровь пациента отправляется в лабораторию для определения ее группы более трудоемким способом. И тем не менее даже этот метод требует специального оборудования, реактивов и длится в шесть раз дольше, чем новый тест.
Методика китайских ученых не требует никакого оборудования и занимает не более 30 секунд. Испытания теста, проведенные на 3,5 тыс. образцах, показали его почти 100-процентную достоверность.

Тест представляет собой несколько бумажных полосок, на которые нанесены антитела, распознающие групповые факторы крови. В ходе теста происходят химические реакции между белками сыворотки крови и общими красителями, поэтому его результаты проявляются как визуальные изменения цвета полосок: зеленовато-голубой при положительной реакции и коричневый — при отрицательной. Результаты тестов очевидны и не требуют никаких специальных знаний. Выявление редких типов крови занимает несколько больше времени, однако все равно не превышает двух минут.

По словам разработчиков, новая методика идеально подходит к условиям военных действий, к работе в отдаленных районах и к экстренным действиям в зонах чрезвычайных ситуаций.


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