Витамины группы В защищают организм от плохой экологии

Предыдущие опыты уже показали, что некоторые пищевые добавки способны остановить вредное воздействие пластического отвердителя бисфенола А на организм животных. В новом исследовании ученые конкретизировали задачу, занявшись поиском доказательств того, что вредное воздействие РМ2.5 может быть смягчено ежедневным приемом комплекса витаминов группы В, содержащего 2,5 мг фолиевой кислоты, 50 мг витамина В6 и 1 мг витамина В12. Высокий уровень этих добавок может компенсировать ущерб от микроскопических твердых частиц, взвешенных в воздухе.Десять здоровых добровольцев были подвергнуты контакту с воздухом, сильно загрязненным pm2.5. Одновременно с этим они получали высокие дозы витаминов группы B. Спустя четыре недели исследователи просканировали 10 участков ДНК. Выяснилось, что ежедневные сверзхдозы витаминов ослабили воздействие микрочастиц на 28-76% в разных участках. Кроме того, исследователи отметили уменьшение воздействия pm2.5 на ДНК митохондрий, клеточных органелл, вырабатывающих энергию.Как признались авторы, данный эксперимент был пилотным исследованием — на основании полученных данных нельзя делать какие-либо выводы. Кроме того, эксперимент имел ряд ограничений. В частности, в ходе работы было обследовано слишком мало хромосомных участков, ученые не получили никакой информации о количественном составе витаминов, необходимом для нейтрализации pm2.5. По мнению экспертов, опыт необходимо воспроизвести в больших популяциях, с учетом этнической вариативности населения, включая такие мегаполисы, как Дели, Пекин или Мехико.