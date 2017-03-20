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20 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Витамины группы В защищают организм от плохой экологии
Большие дозы витаминов группы B способны защитить от воздействия частиц, загрязняющих городской воздух, сообщили исследователи объединенной научной группы университетов США.
Как показали эксперименты, высокий уровень этих добавок может компенсировать ущерб от микроскопических твердых частиц, взвешенных в воздухе. Это открытие может стать важным прорывом в профилактике заболеваний дыхательных путей, учитывая, что, по данным ВОЗ, свыше 90% населения мира живет в районах, где загрязнение воздуха превышает предельно допустимые концентрации.

Самыми опасными загрязняющими компонентами воздуха считаются частицы РМ2.5. диаметром менее 2,5 мкм. Они являются продуктами автомобильных выхлопов, дровяных печей, а также побочными продуктами химических реакций между другими загрязняющими веществами. Частицы размером 1/30 толщины человеческого волоса спокойно проходят сквозь легочную ткань и, по мнению исследователей, могут управлять эпигенетическими изменениями в клетках, то есть ускорять или подавлять генетические процессы. В частности, объясняют исследователи, частицы загрязненного воздуха могут подавить работу генов иммунной системы, отключив оборонительные способности нашего организма, передает РИА АМИ.
Предыдущие опыты уже показали, что некоторые пищевые добавки способны остановить вредное воздействие пластического отвердителя бисфенола А на организм животных. В новом исследовании ученые конкретизировали задачу, занявшись поиском доказательств того, что вредное воздействие РМ2.5 может быть смягчено ежедневным приемом комплекса витаминов группы В, содержащего 2,5 мг фолиевой кислоты, 50 мг витамина В6 и 1 мг витамина В12. Высокий уровень этих добавок может компенсировать ущерб от микроскопических твердых частиц, взвешенных в воздухе.

Десять здоровых добровольцев были подвергнуты контакту с воздухом, сильно загрязненным pm2.5. Одновременно с этим они получали высокие дозы витаминов группы B. Спустя четыре недели исследователи просканировали 10 участков ДНК. Выяснилось, что ежедневные сверзхдозы витаминов ослабили воздействие микрочастиц на 28-76% в разных участках. Кроме того, исследователи отметили уменьшение воздействия pm2.5 на ДНК митохондрий, клеточных органелл, вырабатывающих энергию.

Как признались авторы, данный эксперимент был пилотным исследованием — на основании полученных данных нельзя делать какие-либо выводы. Кроме того, эксперимент имел ряд ограничений. В частности, в ходе работы было обследовано слишком мало хромосомных участков, ученые не получили никакой информации о количественном составе витаминов, необходимом для нейтрализации pm2.5. По мнению экспертов, опыт необходимо воспроизвести в больших популяциях, с учетом этнической вариативности населения, включая такие мегаполисы, как Дели, Пекин или Мехико.


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