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17 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Россияне закупают лекарства впрок, опасаясь роста цен
Объемы продаж лекарств в России за год выросли почти на 20%.
Чаще других россияне покупали препараты для пищеварения, средства для лечения заболеваний респираторной и сердечно-сосудистой систем. По мнению экспертов, рост продаж не связан с ухудшением здоровья населения: россияне опасаются повышения цен на лекарства и закупают их впрок, страхуя себя от инфляции, передают «Известия».

В январе 2017 года объем продаж лекарств в России вырос на 19,6% в сравнении с первым месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». При этом средняя стоимость упаковки лекарства выросла на 3,5% с января прошлого года, сказано в исследовании. В течение января 2017 года цены в рублях возросли еще на 0,7%.

В этом году также наблюдается тенденция повышения спроса на лекарства: в январе 2017 года аптеки продали 372 млн упаковок лекарств, что на 15,5% больше, чем за этот же период в 2016 году.

По данным аналитиков, самыми популярными стали лекарства для пищеварения. 19% всех проданных медикаментов относятся к этому сегменту. На втором месте по популярности оказались препараты для лечения заболеваний респираторной системы (13,7%). Замыкают тройку препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (12,1%).

Самые высокие продажи из отдельных препаратов — у противовирусных ингавирина, кагоцела и нурофена.

По данным DSM Group, 70% продаж в денежном эквиваленте пришлись на импортные лекарства. При этом по количеству проданных упаковок лидируют отечественные препараты — их доля в натуральном выражении составила 58%.

Специалисты отмечают, что медицинских причин для увеличения продаж лекарственных средств не наблюдается. Заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Александр Пальман отметил, что «это социально-экономический вопрос».

Врач-терапевт клиники «Одонт» Амина Кузамишева рассказала «Известиям», что «количество обращений пациентов по сравнению с другими годами не увеличилось».

— Повышенный спрос на лекарства связан с тем, что люди боятся повышения цен и поэтому запасаются препаратами, — считает Амина Кузамишева.

По словам специалиста Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Александра Федоровича, увеличение спроса на лекарства может быть связано с реформой здравоохранения.

— Убрали из поликлиник всех узких специалистов. Попасть на прием теперь можно только через терапевта. Поэтому люди стали лекарствами запасаться, именно потому что стало сложно попасть к врачам, — отметил эксперт.

Александр Федорович добавил, что «эта зима была наполнена вирусом, который поражает кишечные лимфатические узлы», и это вывело группу препаратов для пищеварения на первое место по продажам.

Александр Пальман отметил, что популярность противовирусных препаратов свидетельствует о зимней эпидемии гриппа, несмотря на официальные заявления чиновников об ее отсутствии. Он также добавил, что эти препараты рекламируются по телевизору.

Главный экономист по РФ и СНГ «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин говорит, что в этом году уже нет необходимости запасаться лекарственными препаратами.

— Мы видим, что курс рубля стабилизировался, даже если какое-то ослабление будет после I квартала, то незначительное. Ни в каких других сегментах рынка мы таких всплесков не видели, — заявил эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», к 2018 году отдельные лекарства могут подорожать на 20%. Это произойдет после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами, подсчитали в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС).



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