Россияне закупают лекарства впрок, опасаясь роста цен

В этом году также наблюдается тенденция повышения спроса на лекарства: в январе 2017 года аптеки продали 372 млн упаковок лекарств, что на 15,5% больше, чем за этот же период в 2016 году.
По данным аналитиков, самыми популярными стали лекарства для пищеварения. 19% всех проданных медикаментов относятся к этому сегменту. На втором месте по популярности оказались препараты для лечения заболеваний респираторной системы (13,7%). Замыкают тройку препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (12,1%).
Самые высокие продажи из отдельных препаратов — у противовирусных ингавирина, кагоцела и нурофена.
По данным DSM Group, 70% продаж в денежном эквиваленте пришлись на импортные лекарства. При этом по количеству проданных упаковок лидируют отечественные препараты — их доля в натуральном выражении составила 58%.
Специалисты отмечают, что медицинских причин для увеличения продаж лекарственных средств не наблюдается. Заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Александр Пальман отметил, что «это социально-экономический вопрос».
Врач-терапевт клиники «Одонт» Амина Кузамишева рассказала «Известиям», что «количество обращений пациентов по сравнению с другими годами не увеличилось».
— Повышенный спрос на лекарства связан с тем, что люди боятся повышения цен и поэтому запасаются препаратами, — считает Амина Кузамишева.
По словам специалиста Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Александра Федоровича, увеличение спроса на лекарства может быть связано с реформой здравоохранения.
— Убрали из поликлиник всех узких специалистов. Попасть на прием теперь можно только через терапевта. Поэтому люди стали лекарствами запасаться, именно потому что стало сложно попасть к врачам, — отметил эксперт.
Александр Федорович добавил, что «эта зима была наполнена вирусом, который поражает кишечные лимфатические узлы», и это вывело группу препаратов для пищеварения на первое место по продажам.
Александр Пальман отметил, что популярность противовирусных препаратов свидетельствует о зимней эпидемии гриппа, несмотря на официальные заявления чиновников об ее отсутствии. Он также добавил, что эти препараты рекламируются по телевизору.
Главный экономист по РФ и СНГ «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин говорит, что в этом году уже нет необходимости запасаться лекарственными препаратами.
— Мы видим, что курс рубля стабилизировался, даже если какое-то ослабление будет после I квартала, то незначительное. Ни в каких других сегментах рынка мы таких всплесков не видели, — заявил эксперт.
Как ранее сообщали «Известия», к 2018 году отдельные лекарства могут подорожать
на 20%. Это произойдет после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами, подсчитали в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС).