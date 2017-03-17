Генетики объяснили причину социофобии

Исследователи изучили в общей сложности 24 однонуклеотидных полиморфизма. Исследование показало, что SLC6A4 был наиболее тесно связан с социофобией. Данный ген участвует в транспортировке серотонина. Специалисты планируют продолжить свои исследования, передает The Daily Mail.Кстати, согласно данным исследования, проведенного в Норвежском университете естественных и технических наук, терапевтические беседы — самый эффективный метод лечения социофобии. До этого наиболее действенным методом считалось сочетание когнитивной психотерапии и лекарств.