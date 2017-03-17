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17 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Генетики объяснили причину социофобии
Исследователи обнаружили ген, который отвечает за психическое расстройство - боязнь общества.
Специалисты из университета Бонна проанализировали данные 321 человека с социофобией и 804 добровольцев из контрольной группы. Исследователи искали однонуклеотидные полиморфизмы — различия в ДНК, возникшие в результате точечных мутаций. Ученые обнаружили, что ген SLC6A4 может быть причиной социофобии.
Исследователи изучили в общей сложности 24 однонуклеотидных полиморфизма. Исследование показало, что SLC6A4 был наиболее тесно связан с социофобией. Данный ген участвует в транспортировке серотонина. Специалисты планируют продолжить свои исследования, передает The Daily Mail.

Кстати, согласно данным исследования, проведенного в Норвежском университете естественных и технических наук, терапевтические беседы — самый эффективный метод лечения социофобии. До этого наиболее действенным методом считалось сочетание когнитивной психотерапии и лекарств.

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