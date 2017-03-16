В Петербурге открылись новые корпуса Боткинской больницы

12 марта 2017 года новые корпуса встали на круглосуточное дежурство, и состоялся технический запуск, то есть начало постоянного и поэтапного заполнения больными лечебных отделений. Также начали работать все службы и подразделения.На данный момент на Пискаревском, 49 работают отделение реанимации и интенсивной терапии, приемное отделение и 4 инфекционных бокса. Начали работу и отделение лучевой диагностики, пищеблок, аптека и лабораторные службы. В планах - развертывание новых инфекционных отделений. Полностью открыть крупнейшую инфекционную больницу в России планируется в мае.«Торжественное открытие состоится при стабильной работе и полноценном взаимодействии всех отделений, подразделений и служб больницы, так как официальное открытие означает бесперебойное функционирование всех систем и служб больницы. Ведь бывает, что иногда торжественно открывают объект, трижды разрезают ленточки, а после выясняется, что учреждение из-за целого ряда недоделок не может вступить в строй и останавливается. Инфекционная служба города предпочитает избежать подобных недоразумений», - сказал главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев.Больница, рассчитанная на 600 коек, состоит из 14 корпусов, соединенных между собой подземными и воздушными коридорами. На базе учреждения возможно диагностирование инфекционных болезней, прием родов, выполнение любого вида операций, лучевая диагностика, включающая и лабораторные исследования посредством современного оборудования, в том числе, электронного микроскопа. Комплекс имеет автономный пищеблок, отдельное здание прачечной, центральное стерилизационное отделение, аптеку с собственным изготовлением растворов для лекарственных препаратов. Весь комплекс обеспечен первой категорией электроснабжения, а хирургический корпус имеет электроснабжение по первой особой категории. Территория защищена шумозащитным экраном.В новой больнице предусмотрено отделение для особо опасных инфекций, все палаты боксированного типа. Значительная часть отделений выполнена в виде чистых помещений со своей обособленной вентиляцией. Комплекс имеет обособленные очистные сооружения. Кроме того, для ускорения работы врачей и медицинского персонала основные лечебные лабораторные корпуса инфекционной больницы соединены пневмопочтой. В здании также создана современная система маршрутизации по этажам и корпусам (информационное табло), здание оснащено видеонаблюдением.