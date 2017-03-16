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16 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые нашли уязвимое место супербактерий
С помощью новейших технологий команда исследователей определила гены, которые обуславливают устойчивость к антибиотикам в двух супербактериях.
Ученые исследовали две супербактерии: клебсиеллу пневмонии и кишечную палочку. Обе бактерии ВОЗ классифицирует как «наиболее опасные в настоящий момент патогены».

Клебсиелла пневмонии — распространенная кишечная бактерия, которая может вызывать смертельные инфекции, частая причина больничных инфекций, включая пневмонию и инфекции кровотока. Бактерия также поражает новорожденных. Штаммы клебсиеллы пневмонии, которые устойчивы к мощным антибиотикам карбапенемам, уже распространились по всему миру. В некоторых регионах лечение карбапенемами не помогает примерно в половине случаев.

Кишечная палочка — тоже часто встречающаяся кишечная бактерия, она обычно вызывает инфекции мочевыводящих путей. Во многих странах антибиотики фторхинолоны уже не действуют против штаммов этого патогена примерно в половине случаев.
С помощью новейших технологий команда ученых из Копенгагенского университета и Школы ветеринарной медицины в Сент-Китсе рассмотрела гены, которые могут влиять на то, как супербактерии переживают лечение антибиотиками. Они выявили несколько генов в резистентных штаммах клебсиеллы пневмонии, которые имеют ключевое значение в ее устойчивости к колистину — антибиотику последнего поколения, который используется в лечении вызванных патогеном резистентных инфекций, передает РИА АМИ.

Исследователи продемонстрировали, что «отключение» одного из генов под названием dedA полностью восстанавливает восприимчивость бактерии к колистину. Такие же тесты ученые провели, чтобы показать, что отключение некоторых генов в мультирезистентных штаммах кишечной палочки возвращает им восприимчивость к бета-лактамных антибиотикам (среди них пенициллин и карбапенемы). Работы ученых опубликованы в журналах Scientific Reports и Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

«Наша работа доказывает, что резистентные супербактерии не непобедимы. У них есть ахиллесова пята, и теперь мы знаем, как с ними бороться», — говорит руководитель исследования Лука Гаурдабасси.

Открытие обещает разработку нового типа вспомогательных лекарств, которые будут назначаться пациенту вместе с антибиотиком с целью повысить его эффективность.

Резистентность к противомикробным препаратам представляет собой глобальную угрозу здоровью человечества. Количество инфекций, вызываемых бактериями, вирусами, паразитами и грибками, постоянно растет. При этом они вырабатывают устойчивость к противомикробным лекарствам и антибиотикам, которые ранее использовались для борьбы с ними. Особому риску подвергаются пациенты, которым делают операции, пересадки органов, а также те, кто проходит химиотерапию, — у них могут развиться крайне тяжелые инфекции.

Стоимость ухода за больными, инфицированными так называемыми супербактериями, выше, чем расходы на лечение пациентов с нерезистентными инфекциями. На них требуется больше исследований, их лекарства дороже и в больнице они задерживаются дольше.

Если мы не отыщем способы борьбы с резистентными супербактериями, смертность, связанная с противомикробной резистентностью, превысит смертность от рака и в 2050 году составит 10 млн человек в год.
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