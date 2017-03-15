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15 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Разработана принципиально новая методика лечения ВИЧ-инфекции
Новая форма терапии помогает иммунной системе человека эффективно контролировать вирус, препятствуя его размножению.
В настоящее время существуют более 25 препаратов для борьбы с ВИЧ, однако вирус иммунодефицита до сих пор остается одной из самых серьезных проблем здравоохранения в мире. Главным недостатком существующих методов лечения является то, что спящие вирусы атакуют иммунную систему сразу после прекращения терапии.

Ученые из университета Рокфеллера и Национального института здоровья провели исследования на обезьянах вида макак-резус с использованием обезьяньей версии ВИЧ-инфекции. Хотя этот вирус имеет существенные различия с ВИЧ-инфекцией человека, результаты могут стать основой для разработки методики стимулирования иммунной реакции у людей, передает издание Science Daily.

В экспериментах были использованы два препарата — 3BNC117 и 10-1074, которые относятся к классу нейтрализующих антител широкого спектра. Они были обнаружены у пациентов, чья иммунная система обладает редкой способностью бороться с вирусом ВИЧ. Антитела одновременно связывают противоположные бока вируса, нейтрализуя его с разных сторон. При этом 3BNC117 связывает ту часть вируса, которая прикрепляется к иммунным клеткам.

В течение двух недель ученые провели три внутривенных инъекции обоих антител 13 обезьянам, инфицированным вирусом ВИЧ. Терапия, как и следовало ожидать, подавила вирус до уровня неопределяемой вирусной нагрузки. Эффект сохранялся на протяжении 6 месяцев и после прекращения действия антител уровень вируса ожидаемо вернулся к прежнему состоянию у всех обезьян, кроме одного животного. Однако далее, в течение 5-22 месяцев у разных животных произошло нечто удивительное. Шесть обезьян сами по себе, без внешнего вмешательства восстановили контроль над вирусом, уровень которого снова упал до неопределяемой нагрузки, после чего оставался в подавленном состоянии в течение еще 5-13 месяцев. Еще четыре обезьяны, которые не смогли полностью восстановить контроль над вирусом, показали обнадеживающие результаты — в течение 2-3 лет после заражения в их организме поддерживался крайне низкий уровень вирусной нагрузки и нормальный уровень ключевых иммунных клеток. Таким образом, новая иммунотерапия показала высокую эффективность у 10 из 13 обезьян .

По словам заведующего лабораторией молекулярной иммунологии Мишеля Нуссенцвайга, новая форма терапии инициирует мощный иммунитет, позволяя хозяину контролировать ВИЧ-инфекцию. Такая иммунотерапия, уточнил ученый, аналогична процессам, защищающим человека от некоторых форм рака.

Как выяснили исследователи, главную роль в контроле над ВИЧ-инфекцией после падения уровня лечебных препаратов играли так называемые цитотоксические Т-клетки, которые под действием 3BNC117 научились распознавать вирус и успешно предотвращать его размножение. В настоящее время ученые повторяют эксперимент. Они уже ввели вирус и теперь выжидают несколько недель — столько времени обычно требуется, чтобы ВИЧ-инфекция проявилась до уровня диагностирования. В случае успеха эксперимента исследователи начнут клинические испытания на людях.

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