Ученые вплотную подошли к созданию развитого искусственного организма

Напомним, хромосомы – это структуры, содержащие большинство ДНК живых существ, причем каждый организм имеет строгое их количество. Люди, например, имеют 46 хромосом. Дрожжи – 16. Пять новых искусственных образований, выращенных в лаборатории, содержат около трети ДНК дрожжей, передает РИА АМИ.Искусственные хромосомы, созданные в рамках проекта разработки синтетического дрожжевого генома, были получены с помощью компьютерной программы, а затем помещены в живые дрожжи. Организмы, дополненные лишними хромосомами, жили так же, как обычные дрожжи, без побочных эффектов, при этом оказалось, что дополненный дрожжевой геном намного проще подвергается модификации, чем геном нормальных дрожжей. Это позволит использовать модифицированные организмы для ускорения процессов выпечки хлеба и производства антибиотиков или биотоплива.Работа ученых Нью-Йоркского университета – не единственная попытка создания синтетической хромосомы или хотя бы цепочки ДНК. В прошлом году американским ученым удалось создать участок синтетической ДНК в качестве устройства для хранения данных, эквивалентного 600 смартфонам. Примерно в это же время другие исследователи разработали с нуля простой бактериальный организм, синтезируя 473 основных гена, необходимых для жизни на примитивном уровне. Однако синтез хромосом для создания сложных форм жизни был осуществлен впервые.Следующим шагом ученых станет создание всех 16 дрожжевых хромосом. Если эксперимент окажется удачным, он станет первым в истории случаем появления сложной формы жизни – эукариоты, полностью созданной человеком.