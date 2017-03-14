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14 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Скелет человека вырабатывает гормоны, которые помогают не толстеть
Гормон липокалин-2, который вырабатывается костными клетками и поступает в мозг после приема пищи, отвечает за подавление чувства голода, сообщили ученые медицинского центра Колумбийского университета города Нью-Йорка.
У людей, имеющих избыточный вес и страдающих сахарным диабетом 2-го типа, количество этого гормона в организме снижено. Эксперименты на мышах показали, что ежедневные инъекции вещества снижают аппетит животных, приводя к заметной потере веса.

Как пояснила ведущий автор исследования доктор Ставрула Кустени, работы, проведенные в последние годы, показали, что этот гормон влияет на развитие мозга, нормализацию уровня глюкозы, функцию почек и мужскую потенцию. Теперь к этому списку добавлена функция регуляции аппетита и контроля за весом. Кроме того, гормон повышает проводимость клеток для проникновения сахаров, что является важным фактором стабилизации состояния пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, передает РИА АМИ.
Способность остеобластов, клеток, формирующих кости, продуцировать липокалин-2 была обнаружена еще 20 лет назад. Эксперименты того времени были посвящены изучению роли гормона в иммунной системе, однако очевидный факт, что мыши, выращенные без липокалина-2, поголовно страдали ожирением, остался незамеченным.

Десять лет назад было обнаружено, что человеческий скелет является не инертной структурой, а органом эндокринной системы, таким же как поджелудочная железа или гипофиз, выделяющим гормоны – регуляторы энергии, выделенной в процессе питания. Последнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что липокалин-2 наиболее распространен в стволе мозга и гипоталамусе, то есть в участках, контролирующих усвоение пищи. Он обладает способностью пересекать гематоэнцефалический барьер между кровеносной и центральной нервной системой, который защищает нервную ткань от циркулирующих в крови токсинов.

Как полагают ученые, в гипоталамусе липокалин-2 активирует рецепторы меланокортина-4, белка, ответственного за регуляцию аппетита. После успешного эксперимента над грызунами исследователи рассчитывают получить эффективный препарат для людей. По мнению исследователей, применение гормона может открыть совершенно новый поход к лечению нарушений метаболизма, в первую очередь связанных с ожирением и диабетом 2-го типа.
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