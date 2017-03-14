Скелет человека вырабатывает гормоны, которые помогают не толстеть

Способность остеобластов, клеток, формирующих кости, продуцировать липокалин-2 была обнаружена еще 20 лет назад. Эксперименты того времени были посвящены изучению роли гормона в иммунной системе, однако очевидный факт, что мыши, выращенные без липокалина-2, поголовно страдали ожирением, остался незамеченным.Десять лет назад было обнаружено, что человеческий скелет является не инертной структурой, а органом эндокринной системы, таким же как поджелудочная железа или гипофиз, выделяющим гормоны – регуляторы энергии, выделенной в процессе питания. Последнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что липокалин-2 наиболее распространен в стволе мозга и гипоталамусе, то есть в участках, контролирующих усвоение пищи. Он обладает способностью пересекать гематоэнцефалический барьер между кровеносной и центральной нервной системой, который защищает нервную ткань от циркулирующих в крови токсинов.Как полагают ученые, в гипоталамусе липокалин-2 активирует рецепторы меланокортина-4, белка, ответственного за регуляцию аппетита. После успешного эксперимента над грызунами исследователи рассчитывают получить эффективный препарат для людей. По мнению исследователей, применение гормона может открыть совершенно новый поход к лечению нарушений метаболизма, в первую очередь связанных с ожирением и диабетом 2-го типа.