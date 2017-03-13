  • 13 Март 2017
USD 14.03.2017 59.1327 +-0.0847
USD ММВБ 21:17 58.97800  
EUR 14.03.2017 63.2661 +0.5253
EUR ММВБ 21:17 62.9140  
Нефть($) 13.03.2017 51.28 +0.02
Нефть(p) 13.03.2017 3032.32 -3.16
Картина дня: «Матильда», санкции и марш в защиту Петербурга Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции Страсти вокруг «Матильды»: жалобы на фильм, критика РПЦ и угрозы Алексею Учителю Полтавченко вызвали в суд по делу о передаче Исаакиевского собора РПЦ
13 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые объяснили связь между стрессом и заболеваниями сердца
Риск сердечно-сосудистых заболеваний при хроническом стрессе связан с изменением работы мозга.
Взаимосвязь риска сердечных заболеваний и продолжительного стресса известна давно, но понять ее причину пока не удавалось. Последние исследования показали, что стресс вызывает повышение активности подкорковой мозговой структуры – миндалины, и это приводит к увеличению выброса тромбоцитов в кровь и развитию воспаления в стенках сосудов.
В исследованиях, которые длились 4 года и в которых приняли участие 293 пациента, в качестве метода диагностики ученые использовали комбинированное сканирование ПЭТ/КТ. Также они проводили контроль активности костного мозга, селезенки и состояния артерий, передает «Фармацевтический вестник».

В результате было выявлено, что пациенты с повышенной активностью миндалины имеют более высокий риск инфаркта и инсульта, а также у них высок риск более раннего развития сердечно-сосудистых проблем. Ученые также подтвердили, что высокая активность миндалины коррелирует с повышенным количеством тромбоцитов в крови у людей – ранее в исследованиях на животных уже были получены данные о выбросах тромбоцитов и развитии воспаления в сосудах при хроническом стрессе. Также подтверждено повышение содержания в организме на фоне стресса С‑реактивного белка, который в условиях длительного психологического напряжения достигал такого же уровня, как и при воспалении.

Таким образом, переутомление и плохие эмоции оказывают более ощутимое негативное воздействие на наш организм, чем считалось раньше.

Ученые считают, что результаты этой работы могут помочь более эффективно лечить заболевания сердца и сосудов, индуцированные стрессом. В данный момент наиболее эффективным методом борьбы с инфарктом и инсультом является профилактика, в частности – поддержание спокойного эмоционального состояния.

Кардиологи рекомендуют в любой стрессовой ситуации принимать препараты, которые помогут снизить нервное напряжение.

Милонов: Мэл Гибсон вообще красавчик Организаторы марша в защиту Петербурга определились с датой и временем Коммунальщиков могут начать штрафовать за неоказанные услуги Председатель ЗакСа Макаров: "Единая Россия" не поддержит референдум по Исаакиевскому собору
Блокадницы Ленинграда призывают защитить Северную столицу от действий чиновников Петербургский суд разрешил свободно упоминать слово "Бог" Вольное историческое общество выступило против объединения РНБ и РГБ Подготовка к параду Победы ограничит движение транспорта на Петроградской стороне
Смольный: Опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный На Петербург 14 марта вновь опустится густой туман Премьера фильма «Матильда» Алексея Учителя пройдет в Мариинском театре Смольный согласовал митинг в защиту Петербурга на Марсовом поле

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm