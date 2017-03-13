Ученые объяснили связь между стрессом и заболеваниями сердца

В исследованиях, которые длились 4 года и в которых приняли участие 293 пациента, в качестве метода диагностики ученые использовали комбинированное сканирование ПЭТ/КТ. Также они проводили контроль активности костного мозга, селезенки и состояния артерий, передает «Фармацевтический вестник».В результате было выявлено, что пациенты с повышенной активностью миндалины имеют более высокий риск инфаркта и инсульта, а также у них высок риск более раннего развития сердечно-сосудистых проблем. Ученые также подтвердили, что высокая активность миндалины коррелирует с повышенным количеством тромбоцитов в крови у людей – ранее в исследованиях на животных уже были получены данные о выбросах тромбоцитов и развитии воспаления в сосудах при хроническом стрессе. Также подтверждено повышение содержания в организме на фоне стресса С‑реактивного белка, который в условиях длительного психологического напряжения достигал такого же уровня, как и при воспалении.Таким образом, переутомление и плохие эмоции оказывают более ощутимое негативное воздействие на наш организм, чем считалось раньше.Ученые считают, что результаты этой работы могут помочь более эффективно лечить заболевания сердца и сосудов, индуцированные стрессом. В данный момент наиболее эффективным методом борьбы с инфарктом и инсультом является профилактика, в частности – поддержание спокойного эмоционального состояния.Кардиологи рекомендуют в любой стрессовой ситуации принимать препараты, которые помогут снизить нервное напряжение.