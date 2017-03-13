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13 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Прием гормонов при менопаузе снижает риск инфаркта
Заместительная гормональная терапия, которая применяется для облегчения течения менопаузы женщин, снижает риск коронарного атеросклероза и на 30% уменьшает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам исследователей медицинского центра Седарс-Синай (США), у женщин, проходивших заместительную гормональную терапию, на 20% чаше отмечался так называемый нулевой индекс коронарного кальция, то есть полное отсутствие холестериновых бляшек в кровеносных сосудах.

Кроме того, как показали обследования, риск максимально возможного индекса кальция у женщин, принимающих замещающие гормоны, снижался на 36%. Соответственно, снижалась вероятность тяжелого атеросклероза и сердечного приступа. Причем, отмечают специалисты, гормональная терапия приводила к снижению атеросклероза во всех возрастных группах и при любом уровне коронарного кальция, передает РИА АМИ.

Как правило, после менопаузы уровень эстрогена в организме женщин резко падает и количество сердечных заболеваний значительно увеличивается. Заместительная гормональная терапия, пояснил автор исследований доктор Иов Арсон, предполагает использование дополнительного эстрогена, совмещенного с прогестероном или аналогичными гормонами, который снижает уровень холестерина, увеличивает эластичность кровеносных сосудов и артерий.

«Замещение естественного эстрогена во время менопаузы является основным способом восстановления нормальной работы сердечно-сосудистой системы пожилых женщин, — отметил Арсон. — Однако женщинам, пережившим сердечный приступ, а также имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, заместительная терапия не рекомендуется. Изменения состояния сосудов могут привести в этом случае к негативным результатам».
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