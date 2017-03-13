Прием гормонов при менопаузе снижает риск инфаркта

По словам исследователей медицинского центра Седарс-Синай (США), у женщин, проходивших заместительную гормональную терапию, на 20% чаше отмечался так называемый нулевой индекс коронарного кальция, то есть полное отсутствие холестериновых бляшек в кровеносных сосудах.



Кроме того, как показали обследования, риск максимально возможного индекса кальция у женщин, принимающих замещающие гормоны, снижался на 36%. Соответственно, снижалась вероятность тяжелого атеросклероза и сердечного приступа. Причем, отмечают специалисты, гормональная терапия приводила к снижению атеросклероза во всех возрастных группах и при любом уровне коронарного кальция, передает РИА АМИ.



