Прием гормонов при менопаузе снижает риск инфаркта

Как правило, после менопаузы уровень эстрогена в организме женщин резко падает и количество сердечных заболеваний значительно увеличивается. Заместительная гормональная терапия, пояснил автор исследований доктор Иов Арсон, предполагает использование дополнительного эстрогена, совмещенного с прогестероном или аналогичными гормонами, который снижает уровень холестерина, увеличивает эластичность кровеносных сосудов и артерий.
«Замещение естественного эстрогена во время менопаузы является основным способом восстановления нормальной работы сердечно-сосудистой системы пожилых женщин, — отметил Арсон. — Однако женщинам, пережившим сердечный приступ, а также имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, заместительная терапия не рекомендуется. Изменения состояния сосудов могут привести в этом случае к негативным результатам».