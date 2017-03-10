Голод поможет победить рак

Более того, ограниченное питание или вовсе отказ от него может снизить дозы препаратов, использующихся при химиотерапии. Тем самым увеличивается вероятность полного выздоровления пациента.Учеными было рассмотрено около 200 исследований о различных комбинациях химиотерапии с лекарствами, имитирующими недостатки питательных веществ в зараженных онкологией клетках.Выяснилось, что похожие препараты могут влиять на раковые опухоли и та станет гораздо уязвимее для лечения. Поэтому информация об исследовании должна использоваться медиками при лечении раковых заболеваний, либо дальнейших опытов в данном направлении.