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10 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Голод поможет победить рак
Команда российских и шведских ученых доказала, что методика клеточного голода подходит для лечения рака.
Российские специалисты в ходе исследований выяснили, как еще можно бороться со злокачественными опухолями. Выяснилось, что клеточный голод увеличивает эффект противораковой терапии, передает rusplt.ru.

По мнению руководителя исследования и по совместительству заведующего лабораторией МГУ Бориса Животовского, ограничения в приеме пищи или использование препаратов, имитирующих вышеназванное ограничение является перспективным направлением в онкологической медицине.
Более того, ограниченное питание или вовсе отказ от него может снизить дозы препаратов, использующихся при химиотерапии. Тем самым увеличивается вероятность полного выздоровления пациента.

Учеными было рассмотрено около 200 исследований о различных комбинациях химиотерапии с лекарствами, имитирующими недостатки питательных веществ в зараженных онкологией клетках.

Выяснилось, что похожие препараты могут влиять на раковые опухоли и та станет гораздо уязвимее для лечения. Поэтому информация об исследовании должна использоваться медиками при лечении раковых заболеваний, либо дальнейших опытов в данном направлении.
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