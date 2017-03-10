В России началось внедрение плазменной медицины

Холодная плазма, пояснил автор разработки Андрей Макаров, в отличие от горячей, из которой состоят звезды, представляет собой смесь ионизированного газа температурой около 40 градусов, а ее применение затрагивает в основном электронику и промышленность. Медицинские исследования холодной плазмы начались в США примерно 10 лет назад. Первые же эксперименты показали ее уникальное воздействие на биологические объекты. В частности, обнаружилась способность ионизированного газа быстро уничтожать все формы безъядерных микроорганизмов – эукриот. Дальнейшие исследования затронули самые разные области биологии, особенно изучалось воздействие плазмы на раковые клетки. Эти исследования длятся до сих пор, и уже привели к появлению аппаратов для лечения рака кожи.Несколько лет назад идеей плазменной медицины заинтересовались российские инженеры. Результатом их работы стал аппарат, который уже прошел клинические испытания в РНИМУ им. Пирогова Минздрава России, после чего получил регистрационное удостоверения Росздравнадзора как медицинское изделие и был разрешен к обороту на территории РФ.По словам профессора кафедры дерматовенерологии РНИМУ им. Пирогова, доктора м.н. Александра Тихомирова, клинические испытания препарата проводились по трем нозологиям: акне (угри), герпес и онихомикозы, поражения ногтевых платин грибковой этиологии. Наиболее эффективно прибор проявил себя в составе комплексного лечения, хотя его можно использовать и для монотерапии, в зависимости от тяжести заболевания.Согласно проведенным испытаниям, были составлены методические рекомендации по использованию прибора.При легкой степени акне излечение наступало при ежедневном воздействии от 3 до 5 минут на протяжении 5–7 дней. При тяжелой – за два ежедневных курса по 10–20 минут длительностью 15 дней с перерывом в 14 дней. Герпес вылечивался после 1–3 процедур со временем воздействия на очаг поражения от 1–3 до 3–5 минут в зависимости от тяжести заболевания. Избавление от онихомикоза наступает при воздействии на ногтевую пластинку в течение 10–20 курсов по 3 минуты.«Мы явственно увидели клинический эффект, и я думаю, этот прибор ждет хорошая перспектива», – сказал Тихомиров.Заведующий кафедрой дерматовенерологии РНИМУ им. Пирогова, доктор м.н., профессор Николай Короткий также отметил высокий антибактериальный эффект действия аппарата. «По сравнению с другими формами борьбы с инфекцией, аппарат отличает безболезненность применения, краткость восстановительного периода, отсутствие побочных явлений, которые отмечаются при воздействии антибиотиков, видимый результат практически после первого сеанса, совместимость с иными методами лечения и нарастание эффекта омоложения во время всего периода терапии», – отметил Николай Короткий.Лечебный эффект прибора, пояснил Андрей Макаров, заключен не в плазме как таковой, а в смеси, состоящей из свободных радикалов кислорода и азота, электронов и других заряженных частиц. Именно этот набор активных элементов повышает проницаемость клеточных мембран, увеличивая эффективность любой лекарственной терапии. Кроме того, при оптимальном режиме плазма способна избирательно воздействовать на пораженные участки кожи, уничтожая патогенные прокариотические организмы. Ее обеззараживающее действие основано на способности ионов и свободных электронов пробивать оболочку клетки и уничтожать незащищенную структуру бактерий. Кроме того, принцип создания холодной плазмы не предусматривает ни сильных магнитных полей ни высокочастотных излучений. Именно поэтому лечение плазмой не имеет осложнений.Новое направление, считают эксперты, сможет решить вопрос растущей сопротивляемости бактерий к антибиотикам, так как, по оценке специалистов, ни одна бактерия не в состоянии выработать резистентность к воздействию холодной плазмой.Плазменная терапия, отметил Макаров, это абсолютно новое направление медицины, включающее в себя химию, физику и биологию. Она эффективна для лечения иммунологических патологий, нейродермитов, ускоряет заживление ран, активизирует регенеративные свойства клеток, лечит трофические язвы. Стоимость российского прибора примерно 300 тыс. рублей. В ноябре прошлого года разработчики получили лицензию на производство аппарата. В рамках клинических испытаний были разработаны методики лечения акне, экземы, герпеса и грибка ногтей, что позволяет использовать прибор в косметических салонах, амбулаторных и домашних условиях. «Плазменная медицина, – отметил Макаров, – планируется к включению в курсы повышения квалификации медиков-косметологов, а в дальнейшем, мы надеемся, войдет в учебный процесс специальным курсом».