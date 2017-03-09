Биологические часы организма влияют на развитие рака

Используя химическую и термическую обработку раковых клеток, исследователи сумели запустить их тактовый сигнал, восстановив его нормальное функционирование. Таким образом, ученым удалось отрегулировать механизм внутренних часов двух типов раковых клеток — рака кожи и рака прямой кишки. Примерно через неделю выяснилось, что опухоли с работающими биочасами выросли на две трети меньше, чем контрольные образцы, а в среднем рост опухоли замедляется почти на 50%.Активация биологических часов не сможет полностью остановить опухоль, отмечают исследователи, но она замедлит их рост, дав пациентам больше времени для традиционных методов лечения, таких как хирургия или химиотерапия. Пока трудно сказать, какие виды рака поддаются такому «ремонту», однако, по словам ученых, в дальнейшем эта методика может стать эффективным инструментом лечения раковых опухолей самых разных нозологий.