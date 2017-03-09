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9 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Биологические часы организма влияют на развитие рака
Рост раковой опухоли можно замедлить, запустив биологические часы онкоклето.
Как известно, большинство клеток человеческого тела имеют внутренние часы, которые задают ритм деятельности органов в зависимости от времени суток. Часы раковых клеток, как правило, либо «неисправны», либо вообще не работают. Исследователи отделения психиатрии университета Макгилла предположили, что именно неисправные часы способствуют быстрому росту опухоли, передает РИА АМИ.
Используя химическую и термическую обработку раковых клеток, исследователи сумели запустить их тактовый сигнал, восстановив его нормальное функционирование. Таким образом, ученым удалось отрегулировать механизм внутренних часов двух типов раковых клеток — рака кожи и рака прямой кишки. Примерно через неделю выяснилось, что опухоли с работающими биочасами выросли на две трети меньше, чем контрольные образцы, а в среднем рост опухоли замедляется почти на 50%.

Активация биологических часов не сможет полностью остановить опухоль, отмечают исследователи, но она замедлит их рост, дав пациентам больше времени для традиционных методов лечения, таких как хирургия или химиотерапия. Пока трудно сказать, какие виды рака поддаются такому «ремонту», однако, по словам ученых, в дальнейшем эта методика может стать эффективным инструментом лечения раковых опухолей самых разных нозологий.

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