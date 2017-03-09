Среди основных заболеваний женщин в России – рак и бесплодие

Кроме того, правительство собирается развивать систему охраны репродуктивного здоровья с учетом особенностей состояния здоровья женщин, в том числе с использованием ЭКО. В последнее десятилетие число женщин, которым поставлен диагноз «бесплодие», сохраняется на уровне 250 - 280 случаев на 100 тысяч в возрасте 18 - 49 лет. В 2015 году этот диагноз поставлен впервые 94,2 тысячам женщин.Также в рамках стратегии предполагается дальнейшее снижение числа абортов. С 2010 по 2015 год оно снизилось с 1,186 млн абортов до 848 тысяч абортов. На 1 тысячу женщин детородного возраста приходится 24 аборта, тогда как еще семь лет назад приходилось 32 аборта. Однако этот показатель все еще выше, чем в развитых странах.