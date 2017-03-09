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9 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Среди основных заболеваний женщин в России – рак и бесплодие
Правительство РФ 8 марта утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.
В 2015 году в России было зарегистрировано 319 тысяч онкозаболеваний среди женщин. Каждое пятое из них — это рак молочной железы. За последние 10 лет численность женщин с диагностированным раком груди увеличилась на 32,5 процента. В 2015 году от этого заболевания умерли 22 тысячи женщин.

В соответствии с утвержденной Национальной стратегией в ближайшие пять лет необходимо добиться увеличения выявляемости злокачественных новообразований у женщин на I - II стадии, передает ДокторПитер.
Кроме того, правительство собирается развивать систему охраны репродуктивного здоровья с учетом особенностей состояния здоровья женщин, в том числе с использованием ЭКО. В последнее десятилетие число женщин, которым поставлен диагноз «бесплодие», сохраняется на уровне 250 - 280 случаев на 100 тысяч в возрасте 18 - 49 лет. В 2015 году этот диагноз поставлен впервые 94,2 тысячам женщин.

Также в рамках стратегии предполагается дальнейшее снижение числа абортов. С 2010 по 2015 год оно снизилось с 1,186 млн абортов до 848 тысяч абортов. На 1 тысячу женщин детородного возраста приходится 24 аборта, тогда как еще семь лет назад приходилось 32 аборта. Однако этот показатель все еще выше, чем в развитых странах.

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