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7 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Обнаружен белок, который программирует клетки на развитие опухоли
Этот белок содержится в эндотелиальных клетках, которые выравнивают внутренние стенки кровеносных сосудов. Именно эти клетки способствуют росту раковых опухолей, заявляют исследователи.
Исследователи Центра рака и медицинского факультета Мангейма, университета Гейдельберга обнаружили в кровеносных сосудах активную форму сигнального белка. Белок может перепрограммировать себя таким образом, что провоцирует тканевые клетки на перерождение в виде новообразований. Сигнальная молекула Notch была обнаружена в различных типах клеток кровеносных сосудов, однако ее концентрация в опухолевых клетках значительно превосходила уровень белка в клетках здоровых органов, передает РИА АМИ.

Как известно, этот белок регулирует развитие органов у эмбрионов и ограничивает активность стволовых клеток крови у взрослых. Активация белка в опухолевых клетках, по мнению ученых, стимулирует дальнейшее распространение рака. Чем больше молекул Notch активировано, тем сильнее онкоклетки распространяются по крови и легким.

Таким образом, раковые клетки не только делятся бесконтрольно, увеличивая размер опухоли, но и сами выделяют вещество, которое программирует клетки эндотелия на перерождение, способствуя распространению рака в организме.

В связи с этим главной задачей ученых стал поиск механизма дезактивации белка Notch. Выключателем молекулы оказался белок VCAM-1, который входит в суперсемейство иммуноглобулинов имунной системы человека.

С помощью этого белка ученые заблокировали активацию Notch в эндотелии кровеносных сосудов мышей и прервали активное распространение опухоли. Это не только остановило разрастание рака, но и значительно облегчило таргетные атаки иммунных клеток на оставшиеся островки онкообразований.

К сожалению, отмечают ученые, полностью исключить активность белка Notch невозможно, так как он является универсальной сигнальной молекулой, регулирующей важные жизненные процессы. Прекращение ее работы вызовет остановку функций организма, однако, по мнению ученых, короткое таргетное использование блокирующих антител способно остановить распространение опухоли, и облегчить усилия врачей в борьбе с раковыми заболеваниями.
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