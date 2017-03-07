Ученые создают тест на рак

Как объясняют авторы, тест, который они разработали, основан на обнаружении в крови кусочков ДНК клеток организма, которые раковые клетки уже уничтожили, и которые попали затем в кровяное русло. «Когда раковые клетки начинают распространяться по организму, они конкурируют за питательные вещества и за пространство с обычными здоровыми клетками. Часто здоровые клетки погибают под воздействием раковых, и тогда их разрушенные ДНК попадают в кровь», - говорит доктор Чжан.Для того, чтобы обнаружить остатки ДНК здоровых клеток и места, где клетки были разрушены, ученые применили метод анализа СpG-метилирования для разных видов рака и сравнили эти данные с СpG метилированием у здоровых людей. В результате они создали базу данных для разных видов локализаций раковых опухолей.Метилирование относят к эпигенетическим механизмам изменения ДНК, которые часто происходят под воздействием определенных факторов внешней среды. Это химическое изменение ДНК, которое состоит в «навешивании» метильных групп на азотистые основания (метильной группы (-СH3) к нуклеотиду C). Причем необходимо, чтобы за С следовал нуклеотид G. Последовательность нуклеотидов -CG- называется СpG динуклеотидом, или CpG сайтом.Метилирование ДНК является одним из важных механизмов регулирования экспрессии генов. Известно, что, с изменением профиля метилирования связаны как раз различные виды рака, диабет первого и второго рода, шизофрения и т.д.Конечно, добавляют авторы, они делают только первые шаги в разработке метода диагностики рака и его локализации по крови, но, тем не менее, они очень надеются, что за этой идеей большое будущее.