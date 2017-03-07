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7 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые создают тест на рак
Молекулярные биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали генетический тест, с помощью которого можно диагностировать рак, точно определив его локализацию.
Как известно, в настоящее время простых тестов «на рак» не существует. Чтобы диагностировать онкозаболевание, требуются, как правило, сложные диагностические процедуры. Например, анализ клеток, полученных в результате биопсии. Является большим заблуждением то, что, сдав анализ крови на онкомаркеры, можно обнаружить рак. На самом деле онкомаркеры используются в комплексной диагностике и сами по себе ни о чем не говорят.

Поиском малоинвазивных и удобных тестов «на рак» ученые занимаются уже давно. Похоже, в нынешнем исследовании группе под руководством доктора Куня Чжана (Kun Zhang) удалось приблизиться к решению этой задачи, передает INFOX.RU. О результатах своей работы авторы сообщают в свежем выпуске журнала Nature Genetics.
Как объясняют авторы, тест, который они разработали, основан на обнаружении в крови кусочков ДНК клеток организма, которые раковые клетки уже уничтожили, и которые попали затем в кровяное русло. «Когда раковые клетки начинают распространяться по организму, они конкурируют за питательные вещества и за пространство с обычными здоровыми клетками. Часто здоровые клетки погибают под воздействием раковых, и тогда их разрушенные ДНК попадают в кровь», - говорит доктор Чжан.

Для того, чтобы обнаружить остатки ДНК здоровых клеток и места, где клетки были разрушены, ученые применили метод анализа СpG-метилирования для разных видов рака и сравнили эти данные с СpG метилированием у здоровых людей. В результате они создали базу данных для разных видов локализаций раковых опухолей.

Метилирование относят к эпигенетическим механизмам изменения ДНК, которые часто происходят под воздействием определенных факторов внешней среды. Это химическое изменение ДНК, которое состоит в «навешивании» метильных групп на азотистые основания (метильной группы (-СH3) к нуклеотиду C). Причем необходимо, чтобы за С следовал нуклеотид G. Последовательность нуклеотидов -CG- называется СpG динуклеотидом, или CpG сайтом.

Метилирование ДНК является одним из важных механизмов регулирования экспрессии генов. Известно, что, с изменением профиля метилирования связаны как раз различные виды рака, диабет первого и второго рода, шизофрения и т.д.

Конечно, добавляют авторы, они делают только первые шаги в разработке метода диагностики рака и его локализации по крови, но, тем не менее, они очень надеются, что за этой идеей большое будущее.

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