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7 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Создан первый эмбрион из стволовых клеток
Группе исследователей из Кембриджского университета удалось впервые в истории создать искусственный эмбрион мыши без использования яйцеклетки.
Ученые рассчитывают, что результаты их работы помогут изучить механизмы раннего эмбрионального развития и некоторые причины самопроизвольного прерывания беременности, пишет New Scientist. Отчет о проделанной работе был опубликован в журнале Science.
В рамках эксперимента исследователи соединили на трехмерном каркасе эмбриональные стволовые клетки и экстраэмбриональные трофобластные стволовые клетки, которые обычно вырабатываются плацентой. После инкубирования в течение четырех дней оказалось, что клетки успешно развивались и сформировали структуру, схожую с настоящим эмбрионом мыши, передает Ремедиум.

Эксперимент британских ученых стал первой успешной попыткой создания искусственного эмбриона без использования яйцеклетки. Ученые отмечают маловероятность дальнейшего развития подобного эмбриона, так как плоду необходимо получать питательные вещества и кислород от матери. Тем не менее, авторы работы намерены продолжить эксперименты и добавить на трехмерный каркас стволовые клетки желточного мешка. По их мнению, это позволит продлить период дифференциации клеток эмбриона до момента начала формирования внутренних органов.
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