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6 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В России научились ликвидировать последствия геморрагического инсульта
Операция, разработанная учеными, не требует травмирующей трепанации черепа и позволяет врачу реабилитировать больного в течение первых трех дней после поражения.
Медики центра нейрохирургии и сосудистой неврологии ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ввели в практику новый метод лечения последствий геморрагического инсульта — метод портальной хирургии. Операция, разработанная заведующим центром, нейрохирургом Максимом Семеновым, не требует травмирующей трепанации черепа и позволяет врачу реабилитировать больного в течение первых трех дней после поражения. На сегодняшний день с помощью новой методики в центре спасены более 100 пациентов. О сути нового метода рассказал руководитель ФМБА России Владимир Умба, передает РИА АМИ.
Как известно, при геморрагичеком инсульте кровь из разорвавшегося сосуда изливается в мозг и образует гематомы, которые давят на его участки. Под действием этого давления центры мозга отключаются, вызывая либо смерть, либо тяжелую инвалидизацию пациента. Убрать гематому хирургическим методом практически невозможно, так как это требует инвазивного вмешательства в структуры мозга. Это, как правило, невозможно сделать, не повредив механически его структуры, что может привести к смерти пациента.

Для ликвидации гематомы Семенов использовал специальный порт, представляющий собой трубку из стеклопластика диаметром 1 см и длиной более 10 см, которой достаточно, чтобы зайти в самые глубинные участки мозга. На трубку в момент прохождения надевается специальная канюля, раздвигающая ткани мозга, и не повреждающая его структуру. Подобные методики разработаны и за рубежом, однако они сопряжены с техническими трудностями, а стоимость их намного выше российской методики. Отметим, что цена стеклопластиковой трубки, которая рассчитана на 5-6 операций, — 300 рублей.

Российские нейрохирурги отработали несколько входов в мозг. Наиболее безболезненными и щадящими для мозга оказались входы через лобную и теменную доли. Они представляют собой небольшой разрез диаметром в сантиметр для введения порта, причем его установка занимает три минуты. «Этого достаточно, чтобы подобраться к пораженному участку, а затем извлечь гематому. Освободившиеся от давления структуры мозга оживают, и, если такая операция проводится в течение первых двух-трех суток, человек с высокой вероятностью уйдет на собственных ногах, без повреждений, которые характерны для гемморагических инсультов», — заключил Владимир Уйба.

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