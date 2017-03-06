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6 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Испытания нового препарата против атопического дерматита прошли успешно
Лекарственное средство немолизумаб (nemolizumab) показало свою эффективность против зуда, часто сопровождающего кожные проявления заболевания.
В журнале New England Journal of Medicine были опубликованы убедительные результаты клинических исследований II фазы экспериментального препарата для лечения атопического дерматита средней и тяжелой формы. Лекарственное средство немолизумаб (nemolizumab) показало свою эффективность против зуда, часто сопровождающего кожные проявления заболевания, передает Ремедиум.
В 12-недельных клинических исследованиях приняли участие 264 взрослых пациента, не ответивших на терапию стандартную терапию топическими препаратами. В зависимости от группы участникам каждые четыре недели вводили немолизумаб (0,1 мг, 0,5 мг или 2 мг/кг) или плацебо. Оценка интенсивности зуда проводилась по визуально-аналоговой шкале, также измерялась пораженная площадь поверхности тела.

Наилучшие показатели эффективности и безопасности были отмечены в группе пациентов, получавших по 0,5 мг лекарственного средство. Среди них среднее снижение интенсивности зуда составило 60%, тогда как в группе плацебо оно равнялось 21%. Также в этой группе было зафиксировано сокращение площади пораженных участков на 42% (в плацебо-группе – на 27%).

Немолизумаб является гуманизированным моноклональным антителом, специфичным к интерлейкину-31. Известно, что IL-31 вовлечен механизм развития дерматита, зудящих поражений кожи, аллергии и гиперчувствительности дыхательных путей.

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