Испытания нового препарата против атопического дерматита прошли успешно

В 12-недельных клинических исследованиях приняли участие 264 взрослых пациента, не ответивших на терапию стандартную терапию топическими препаратами. В зависимости от группы участникам каждые четыре недели вводили немолизумаб (0,1 мг, 0,5 мг или 2 мг/кг) или плацебо. Оценка интенсивности зуда проводилась по визуально-аналоговой шкале, также измерялась пораженная площадь поверхности тела.Наилучшие показатели эффективности и безопасности были отмечены в группе пациентов, получавших по 0,5 мг лекарственного средство. Среди них среднее снижение интенсивности зуда составило 60%, тогда как в группе плацебо оно равнялось 21%. Также в этой группе было зафиксировано сокращение площади пораженных участков на 42% (в плацебо-группе – на 27%).Немолизумаб является гуманизированным моноклональным антителом, специфичным к интерлейкину-31. Известно, что IL-31 вовлечен механизм развития дерматита, зудящих поражений кожи, аллергии и гиперчувствительности дыхательных путей.