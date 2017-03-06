Ученые назвали причину возникновения легочного фиброза

В своих исследованиях команда клиники Майо подвергла анализу легочную ткань здоровых людей, пациентов с легкой, средней и тяжелой формами фиброза. В результате тестирования маркеров клеточного старения ученые обнаружили, что повреждения клеток, связанных со старением, возрастали у лиц с идиопатическим легочным фиброзом, причем нагрузка на стареющие клетки напрямую коррелировала с прогрессом заболевания. Как показали дальнейшие исследования, токсичные вещества, выделяемые стареющими клетками, приводили к воспалению легочной ткани, что в конце концов и вызывало фиброз.Эти выводы были проверены в экспериментах на мышах, у которых особенности клинического течения идиопатического легочного фиброза также оказались напрямую связанными с увеличением количества стареющих клеток. С помощью сочетанной химиотерапии ученые запрограммировали стареющие клетки на самоуничтожение, после чего показатели работы легких и общего физического здоровья мышей заметно улучшились.Хотя для создания доказательной клинической базы необходимы дальнейшие исследования, ученые надеются, что воздействие на стареющие клетки станет эффективным вариантом лечения идиопатического легочного фиброза, который до сих пор остается неизлечимым смертельным заболеванием.